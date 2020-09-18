Суворовцы Уссурийска получили в подарок лед В Уссурийском суворовском военном училище в минувшую субботу, 12 сентября, прошла торжественная церемония открытия круглогодичного ледового катка.

Строительство крытого современного спортивного объекта, общая площадь которого превышает 2000 квадратных метров, выполнялось специалистами Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба военного ведомства. Каток – это уже второй современный спортивный объект, построенный военными строителями для суворовцев. 2,5 года назад для ребят был сдан универсальный спортивный комплекс «Старт».

На ледовой арене размером 45,8 на 26,7 метра одновременно могут заниматься до 40 человек, а ее оборудование позволяет проводить учебные и тренировочные занятия по хоккею.

Для игроков предусмотрены раздевалки, в которых имеются душевые и санузлы. Помещения оснащены шкафами, скамейками, питьевыми фонтанчиками, комнатами для сушки одежды. Для тренеров оборудовано отдельное помещение с офисной мебелью, шкафами для одежды, душевой и санузлом. В здании есть пункт хранения и заточки коньков.

Большое внимание уделено медицинскому обеспечению спортивных мероприятий и тренировок: на территории комплекса функционирует современный медицинский кабинет.

Качество ледовой арены уже испытали суворовцы. Сразу же после церемонии открытия на льду спортивного комплекса состоялся первый товарищеский хоккейный матч.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ