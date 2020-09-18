В парке «Фантазия» открыли мобильный прививочный пункт
Во Владивостоке продолжается прививочная кампания против гриппа – в городе работают восемь мобильных комплексов, где все желающие могут бесплатно пройти вакцинацию.
В список адресов размещения палаток внесены изменения, предупредили в пресс-службе муниципалитета.
Мобильные комплексы размещены по следующим адресам:
– рынок на ул. Спортивной (вблизи ТЦ «Виктория»);
– торгово-развлекательный центр «Седанка Сити» (ул. Полетаева, 6д, 2-й этаж);
– центральная площадь (здесь открыты два мобильных комплекса);
– торговый центр «Бубль-Гум» (улица Светланская, 150, автостоянка);
– парк «Фантазия» (проспект 100 лет Владивостоку, 105);
– торгово-развлекательный центр «Калина Молл», (ул. Калинина, 8, 1-й этаж, вблизи магазина «Самбери»);
– торгово-развлекательный центр «Черемушки» (ул. Черемуховая, 15).
Мобильные комплексы вакцинации представляют собой палатки площадью 60 квадратных метров, укомплектованные бактерицидными облучателями, процедурными столиками, кушеткой, водой и двумя рабочими зонами для медицинских работников. Работают пункты с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00, предусмотрены недолгие технические перерывы. Сделать прививку против гриппа смогут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт.
Прививочная кампания продлится до 1 ноября.
Отдел новостей «В»
Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/www.vlc.ru