По фортам с музыкой Завтра и послезавтра на объектах Владивостокской крепости – форте Поспелова, форте № 1 и Пороховом погребе № 13 пройдет уникальное мероприятие, организованное музеем истории Дальнего Востока и музеем-заповедником «Владивостокская крепость», – «Музыкальный пикник» (6+).

Как сообщили организаторы, гостей ждут два дня живой музыки от коллективов Приморья и Хабаровска, экспозиция «Сто пейзажей для одного» (6+), подготовленная Государственной Третьяковской галереей, а также экскурсии по территории фортификационных сооружений Владивостока.

Третьяковская галерея на Пороховом погребе в четырех тоннелях бывших складских помещений в прибрежной зоне бухты Новик будет демонстрировать видеоработы художников, занимающих заметное место в российском искусстве первых двух десятилетий XXI века: Дмитрия Венкова, Полины Канис, Оли Кройтор, Андрея Кузькина, Владимира Логутова, Таус Махачевой, Романа Мокрова и группы «Синий суп».

На фортах № 1 и форте Поспелова пройдут авторские экскурсии.

Также на всех трех объектах с полудня до 20-21 часа будут в режиме нон-стоп играть джазовые, эстрадные и классические коллективы (6+).

Пороховой погреб и форт № 1 услышат джазовые мотивы – здесь выступят группы Lui Band, Vladovsky Electric Band, Anton Anoshkin, «Красные Бусы», FireFox, Jazz Band Premium и другие. На форте Поспелова будут играть оркестр «Камерата», военный оркестр штаба ТОФ и оркестр Уссурийского суворовского училища, а также эстрадный оркестр МГУ.

Для удобства отдыхающих от центральной площади Владивостока до форта Поспелова, форта № 1 и Порохового погреба № 13 будет организовано движение бесплатных автобусов в обе стороны.

Отдел новостей «В»