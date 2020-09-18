С температурой в школу не пустят Приморские школы, где обнаружены случаи заражения детей новой коронавирусной инфекцией, переводят учеников на онлайн-обучение, заявил глава региона Олег Кожемяко на заседании регионального штаба по борьбе с заболеванием. Пока в крае регистрируют единичные случаи заболевания учеников. Представитель регионального Роспотребнадзора дала советы, как родителям поступать в случаях, если ребенок вернулся из образовательного учреждения с повышенной температурой.

– В этом случае ребенок ни в коем случае не должен посещать образовательную организацию, – отметила Елена Пархнявая, заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора. – Родителям в первую очередь нужно обратиться к педиатру. Врач осмотрит ребенка и в зависимости от клинических проявлений примет решение, проводить ли тест на коронавирус. После того как ребенок переболел, он обязан принести в школу справку о выздоровлении, чтобы быть допущенным к обучению в классе.

Также, по словам представителя ведомства, в случае лабораторного подтверждения коронавируса у одного из учеников все дети, которые находились с ним в контакте, подлежат домашней изоляции и медицинскому наблюдению. Тест на коронавирус им проводится на 10-й день изоляции.

В целом же, как рассказала Елена Пархнявая, эпидемиологическая ситуация в Приморье по коронавирусу оценивается как стабильная. Также нет превышения эпидемиологических порогов по другим острым респираторным инфекциям.

– В образовательных организациях, школах, садах регистрируются единичные случаи коронавирусной инфекции, – отметила она.

Тем временем в Приморье третий день подряд фиксируются новые жертвы коронавируса. По информации регионального оперативного штаба, за среду, 16 сентября, в регионе подтверждено 68 новых случаев заболевания, 66 человек выздоровели и один не справился с болезнью.

Таким образом, всего в Приморье с начала пандемии насчитывается 112 жертв нового коронавируса. Победили болезнь 9267 человек. Число зараженных составляет 10839 приморцев.

Напомним, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться социальной дистанции.

Отдел новостей «В»

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