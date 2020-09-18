На улице Шепеткова энергетики меняют 80 метров теплотрассы Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) продолжают ремонтные работы на теплосетях, готовясь к предстоящему отопительному сезону.

В районе ул. Шепеткова, 14 сейчас идет перекладка 80 метров теплотрассы. В связи с этим дорожное движение на участке перекрыто. Объезд осуществляется по ул. Спиридонова в районе домов № 24 и 26.

«Энергетики уже демонтировали старые тепловые сети и железобетонные лотки. Приступили к укладке основания траншеи щебнем, затем начнут монтаж новых лотков, а также труб диаметром почти в полметра», – пояснил начальник ремонтно-строительного управления ВПЭС Александр Кунгурцев.

Напомним, что ремонтные работы по реконструкции участка теплотрассы в районе ул. Шепеткова начались 1 сентября. Как рассказали специалисты ВПЭС, за последние два года здесь было зафиксировано большое количество порывов. По этой причине было принято решение менять весь участок теплотрассы, от которого получают теплоснабжение жилые дома 64-го микрорайона.

Планируется, что движение на данном участке будет частично открыто уже 22 сентября.

Отдел новостей «В»

Фото МУПВ «ВПЭС»/www.vlc.ru