Жителей края приглашают проверить здоровье В Приморье вновь проводят диспансеризацию и профосмотры

Подобные медицинские услуги были временно недоступны из-за сложной эпидемиологической ситуации. Сегодня учреждения здравоохранения Приморья вновь готовы оказывать их пациентам, отметили в пресс-службе края.

Как уточнили в региональном минздраве, хотя ограничительные меры еще действуют, медучреждения уже готовы принимать пациентов на профилактический медосмотр. Работа проводится с учетом всех противоэпидемических требований.

Диспансеризация в крае проводится только по предварительной записи. Пациентам помогут подобрать удобное время, чтобы проверить здоровье. Поликлиники работают в будни до 20.00 и по субботам. До процедуры пациентам необходимо заполнить соответствующую анкету. Это можно сделать в медучреждении лично или по телефону. За более подробной информацией следует обращаться в поликлинику по месту прикрепления.

Специалисты подчеркивают, что диспансеризация пациентов старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями из группы риска будет проводиться только после снятия всех ограничительных мер.

«Возобновление диспансеризации стало возможным в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в крае. Все медучреждения сейчас разрабатывают систему предварительной записи пациентов таким образом, чтобы не было очередей к специалистам», – отметила первый заместитель министра здравоохранения края Тамара Курченко.

Всем пациентам по-прежнему необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, в частности, масками и перчатками, применять санитайзеры, соблюдать социальную дистанцию и уделять повышенное внимание гигиене рук. Выполнение этих простых рекомендаций значительно снижает риск заражения COVID-19.

Напомним, что диспансеризация – это бесплатный профилактический медицинский осмотр, который каждый пациент может пройти в своей поликлинике. Гражданам моложе 39 лет рекомендуется проверять здоровье раз в три года. После 40 лет – ежегодно. Такой подход помогает выявлять различные заболевания на ранних стадиях, определять факторы риска, способствующие их появлению и развитию, а также вовремя принимать меры по профилактике болезней.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru