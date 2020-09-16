Дружить с червями не пробовали? Червячная ферма – новый тренд для продвинутых земледельцев. Если вы пока не занимались искусственным разведением червей, то сообщаем, что по-научному этот процесс называется вермикультивированием.

Зачем это нужно?

Оказывается, разведение червей – одно из перспективных направлений, сопутствующих земледелию. И оно набирает обороты, потому что дело это малозатратное, но очень полезное.

Кормом для червей может быть все что угодно: пищевые отходы, навоз, трава, осадок сточных вод, растительные остатки. Черви, обеспеченные питанием, начинают быстро размножаться, превращая органику в компост. И этот компост отличается более высокой способностью удерживать влагу, а по структуре и составу является более однородным. Также он имеет сбалансированное соотношение основных макроэлементов, что позволяет сократить применение минеральных удобрений. Ну а кроме того, производство этого компоста позволяет решить проблему утилизации органических отходов.

А заниматься вермикультивированием можно круглый год.

Где держать червей?

Это правильный вопрос. Потому что если мы разводим кур, то строим курятник. Так и червям нужно соорудить специальный червячник. Конечно, если вы не собираетесь довольствоваться обычной компостной кучей, где черви с удовольствием живут и без вашего участия.

Если вы взялись контролировать процесс и даже иметь «маточное поголовье», то без червячника не обойтись. Обычно он состоит из ящиков-лотков, расположенных в виде этажерки. Нижний ящик-поддон должен быть герметичным, а все расположенные выше должны иметь отверстия, через которые черви будут переселяться на следующий «этаж». Ящики заправляют органикой, перемешивают ее с землей, накрывают травой или сеном для сохранения влажности и заселяют червями. По мере переработки отходов в одном лотке черви будут подниматься на следующий уровень.

Если червячник поставить в подвал или другое помещение, где держится температура +5-8 градусов, работа по преобразованию отходов будет продолжаться и зимой. При этом лотки с червями нужно время от времени смачивать водой. Лишняя жидкость с отходами жизнедеятельности обитателей фермы будет скапливаться в нижнем лотке. Оттуда ее нужно сливать и использовать как ценнейшее концентрированное удобрение, которое подходит и для корневых, и для листовых подкормок всех огородных культур, плодовых деревьев, цветов и кустарников. При использовании такое удобрение разводится водой.

Кого взять в «питомцы»?

Заселить в червячник можно самых обычных дождевых червей, если вы готовы собирать их по всему участку либо ждать, когда они размножатся и образуют мощную популяцию. Но проще приобрести готовое семейство, выбрав один из предназначенных для разведения видов, к примеру, червей-старателей, калифорнийцев или других «породистых» червяков, которых червячные фермеры предлагают и продают начинающим червеводам.

Для запуска червячного хозяйства достаточно одной семьи. Это приблизительно две тысячи особей разного возраста и размеров. Через пару месяцев вы сможете оценить все плюсы и минусы процесса вермикультивирования. В благоприятных условиях численность популяции увеличивается довольно быстро, потому что черви в основном сосредоточены на двух процессах: они либо едят, либо размножаются.

Фото с сайта 101biznesplan.ru