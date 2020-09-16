Да не распнем Христа ради селфи… Почему всем нам, живущим в бесноватый век, стоит сходить на выставку Олега Подскочина

По этой выставке не пробежишь по-быстрому, не «перелистаешь» картины взглядом. Нет, отправляясь на встречу с «Теофанией» Олега Подскочина (12+), нужно запастись временем. А главное, приготовиться к тому, что увиденное не отпустит вас, заставит размышлять, растревожит душу…

Великому замыслу пандемия не препятствие

Те, кто знаком с творчеством Олега Подскочина, знают, что он обращается к темам, актуальным во времена Ренессанса, классицизма. Казалось бы, почему ему так важно говорить со зрителем о Христе, об античных мифах, истории, о душе и духе?

– Отчасти ответ на этот вопрос мастер дал в комментарии к своей работе «Достопримечательность» (она также вошла в экспозицию), – говорит куратор выставки Наталья Левданская. – Вот его слова: «Из века в век блуждает фраза: «Появись Христос в наше время, его всенепременно бы распяли». В наш куцый быстротечный век, когда человек разумный добровольно и с превеликим удовольствием стал бездушным придатком всего того, что мигает, сверкает, свербит, жужжит и обещает много и даром, явление Христа непременно бы закончилось его распятием. Хотя бы ради селфи – этого характерного признака придаточности и бесноватости современного человека»…

История «Теофании» началась два года назад. Так же осенью, во время Дней Эрмитажа во Владивостоке, в картинной галерее, в только что открывшихся Парадных залах, проходила большая творческая дискуссия.

– Я пригласила Олега Валентиновича как живописца, который в своем творчестве часто обращается к теме античности, любит и знает историю,– вспоминает Наталья Левданская. – Он с удовольствием принял приглашение. И был поражен Парадными залами, высокими потолками, возможностями этой площадки. Ведь многие работы Подскочина – масштабные, большие, не везде такие холсты выставишь. А здесь самое то!

Именно тогда он сказал: мне нужно два года, я хочу сделать здесь выставку. Мы согласились. И вот планы воплотились в жизнь. И ничто (заметьте, в этом году, когда пандемия отменила столько мероприятий!) открытию выставки не помешало.

Звериному не дано победить

Олег Подскочин с юных лет серьезно увлечен историей, философскими и религиозными воззрениями, литературой Европы и России. Опираясь на эти источники, специально для «Теофании» он создал масштабные произведения.

– Все работы Олега Подскочина наполнены смыслами, слоями смыслов, – объясняет Наталья Левданская. – И здесь нужно потрудиться, очень внимательно смотреть на вещи. И обязательно читать пояснения к каждой картине, которые сделал художник.

На выставке представлены сюжеты, о которых многие и не слышали. Например, о Меркурии Смоленском. Это воин княжеского происхождения из Моравии, служивший князю Смоленскому во времена нашествия хана Батыя. Когда монгольские тумены уже стояли на подступах к Смоленску, Меркурий получил божественное знамение. Богородица послала его сразиться с врагом и защитить город. Воин последовал ее велению и истребил немало противников. В бою один из них отрубил Меркурию голову. Но рыцарь не упал замертво. Он направился обратно в город, держа в руках собственную голову. И только у городских ворот слез с коня и лег на землю. Впечатленные таким жутким дивом, монголы ушли от Смоленска, а горожане стали почитать Меркурия как своего святого заступника…

Название выставки – это посыл художника людям. О том, что нужно искать бога, замечать проявления его воли. В этом спасение человечества. Мы ведь действительно катимся в пропасть… Кроме того, «Теофания» не создает ощущения менторства, назидательности, художник не тычет пальцем и не поучает, он заставляет задуматься, предлагает осмыслить происходящее.

В картинах Олега Подскочина – огромная энергетика, они дарят надежду на то, что в человеке победит все же не звериное, а божественное начало. Я всерьез сравниваю этого художника с гигантами эпохи Возрождения – по тематике, замыслу, масштабам работ, по уровню воплощения. Не зря его любимая фраза – знаменитые слова Бродского «Главное – величие замысла!». Под этим девизом он живет и творит.

Справка «В»

Теофания, или Феофания, – непосредственное явление божества в различных религиях. В современном православии Теофания (Богоявление) входит в число двунадесятых (главных) православных праздников. Один из ярких примеров Теофании – Крещение Господне, когда была ясно явлена вся Пресвятая Троица: Бог Сын крестился, Бог Отец свидетельствовал Его своим гласом, а Бог Дух Святой сошел на Него в виде голубя.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА