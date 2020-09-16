Видишь ли, Ричард, это любовь… 160 лет назад на берег Золотого Рога сошел человек, чтобы оставить в истории Владивостока глубокий след

Ричард Генри Купер, капитан большого парусного судна из Сиэтла, отправляясь в 1860 году с грузом из Америки в Японию и Индию, взял с собой младшего брата, 18-летнего Карла. Для юного американца это путешествие оказалось судьбоносным. Как и для нашего города, тогда еще тоже совсем юного, встреча с ним.

Собираясь в тот рейс, Ричард Купер прослышал, что русские построили на Дальнем Востоке небольшой порт. Для моряка-бизнесмена организация дополнительных торговых связей могла стать выгодным предприятием. В начале осени того же года капитан Купер зашел в бухту Золотой Рог и оставил здесь младшего брата для коммерческой разведки. А сам продолжил путь к дальним берегам.

Земля больших возможностей

Через пару месяцев, встречая во Владивостоке возвращавшегося из азиатского похода на родину старшего брата, Карл поведал ему о большой перспективе русского порта и о своем желании задержаться здесь, чтобы по-настоящему оценить возможности богатого края. Ричард согласился и отплыл в Сиэтл, оставив Карла до следующего рейса.

Прошло больше года. Ричард снова прибыл во Владивосток. Перемены в жизни и настроениях брата его обескуражили. Карл влюбился в местную красавицу Марию – дочь русского купца, женившегося на православной китаянке. К сожалению, жена его умерла во время родов. Отец вырастил дочку сам, она помогала ему в торговле (кстати, крестным отцом Марии был первый городской староста Яков Семенов). Карл был покорен природной красотой молодой женщины с первого взгляда. Они поженились, и к прибытию Ричарда во Владивосток у молодой четы уже родился сын Грегори.

Старший брат устроил скандал младшему, требуя оставить полукровку и возвратиться в Америку. Но Карл не пожелал даже слышать об этом: он нашел настоящую любовь…

Мария (или Мэри, как на американский манер звали ее родные) оказалась женщиной хозяйственной и практичной. Семья, купив землю на улицах Алеутской и Пекинской (ныне Адмирала Фокина), сдавала участки в аренду. На пересечении этих улиц супруга Карла Купера построила первый в городе театр. Здесь в 1882 году впервые в истории Владивостока созданная из местных жителей труппа Бакушева (его имя для потомков не сохранилось) поставила шекспировского «Гамлета». В начале XX века при театре открылся гранд-иллюзион. Позднее сын Куперов Александр здание перестроил, в нем открылось кабаре (здание сохранилось и поныне, в нем долгие годы располагался клуб имени Дзержинского).

В раскорчеванной у северной границы города живописной ложбине, плавно и широко сбегавшей к морскому заливу, предприимчивая чета соорудила склады различных товаров и мануфактуру, где выделывались меха. Дела Карла и Марии Купер шли в гору, их фамилия стала одной из самых известных и богатых во Владивостоке. День ото дня умножалось состояние, а семья год от года прирастала сыновьями и дочерьми.

К несчастью, Карла постигла судьба многих богатых людей. Он начал сильно пить и кутить. Подорвав здоровье, рано умер…

След на географической карте

Мария осталась с семью детьми и колоссальным имуществом. Чтобы помочь матери, старшие сыновья Грегори и Вильям вернулись из Японии, где учились в английском колледже. Остальные дети продолжили учебу: Мэри и Эмилия – в пансионате Циндао в Китае, а Александр, Питер и Герман – в Питсбургском университете в Пенсильвании, США.

Несмотря на ранний уход главы семейства, жизнь вошла в нормальную колею. Дети с достоинством несли фамилию зачинателя рода, в котором счастливо смешались американская, русская и китайская кровь.

Фамилия Купер и доныне жива в топонимике Владивостока. Наверное, в городе нет людей, не знающих этих названий: Куперова падь, мыс Купера. В недавние времена на улице Адм. Фокина, 8б, в одном из бывших доходных домой Куперов, работало кафе, которое так и называлось – «Дом Купера».

Здание это имеет непростую историю. Советская власть сделала из него конюшню, потом оно обветшало и было заброшено. И все-таки ему повезло: усилиями одного из нынешних предпринимателей, купившего едва сохранившиеся развалины, оно возродилось к жизни. Хотя кафе уже не существует, старинное строение выглядит вполне прилично.

Ну а в Куперовой пади от бывших хозяев осталось одно название…

Налетели хунхузы, как воронье

Молодой Владивосток часто беспокоили хунхузы. Их многочисленные шайки промышляли в ближней и дальней округе. Не исключено, что при жизни Карл Купер откупался от китайских бандитов. А может быть, они боялись русского американца. Так или иначе, меховые склады и мануфактуру в Куперовой пади разбойники не трогали. Но после смерти Карла потребовали от наследников мзду.

Молодые хозяева отказались платить дань воровской банде. В один ужасный день Куперову падь окружил большой отряд хунхузов. Грегори и Вильям сдаваться не пожелали. Началась перестрелка. Рассвирепев, китайцы подожгли осажденное строение. Братья сгорели заживо. Трагический сюжет, будто из-под пера их однофамильца американского романиста Фенимора Купера…

После этого несчастья у Марии случился удар. Послали телеграмму старшему из оставшихся сыновей Александру: немедленно вернуться из Питсбурга. Там он учился на третьем курсе инженерного факультета.

Дети Куперов были американскими подданными. Закон Российской империи запрещал им наследовать имущество и брать опекунство над младшими сестрами и братьями. Александру пришлось срочно принимать российское подданство. В 23 года на его плечи свалилась вся ответственность за семью. К счастью, Мария, несмотря на паралич, прожила достаточно долго и смогла помочь сыну освоиться и восстановить потери от пожара. Вскоре она продала Куперову падь и больше никогда там не появлялась.

Жизнь в стиле модерн

По окончании колледжа вернулись во Владивосток и дочери Куперов Мария и Эмилия. Мария вышла замуж за профессора и уехала в Чернигов. Эмилия стала супругой морского офицера Яневич-Яневского, получившего назначение в Петербург.

9 февраля 1902 года в Успенском кафедральном соборе Александр Карлович Купер венчался с дочерью священника Прасковьей Николаевной Лавровой. Молодые отправились в свадебное путешествие в Париж. Вернулись в начале лета. 9 июля 1903 года у них родился первенец Александр. 23 марта 1907 года – Тамара. Младшая, Ольга, появилась на свет 14 мая 1916 года.

Особняк Куперов стоял на Тигровой сопке – роскошный двухэтажный кирпичный дом, примыкавший к западному крылу гостиницы «Версаль» (увы, его снесли в 1970-м). Пальмы в зимнем саду, в просторных комнатах светлая мебель, выписанная из Америки. Богатое убранство, дорогая посуда. Имеется, например, свидетельство о нескольких больших самоварах, один из которых был серебряным. Внушительное хозяйство: сад, большой двор, конюшня. Отдельный флигель для прислуги. Служили Куперам 10 человек: конюх Федор, ночной сторож индус-сикх, садовник кореец, дворник, повар китаец с помощником, няня, две горничные, японка и русская, прачка.

Во владении семейства были первоклассный ресторан «Модерн», 10 доходных домов, несколько трактиров, магазин, где продавали очень популярный в то время черный шоколад, его готовили на втором этаже того же здания (магазин стоит поныне, правда, другого профиля), очень прибыльная добыча марикультуры…

Процветающая чета почти не бывала дома. То путешествовала за границей, то отдыхала в Петербурге, Москве или Ялте. Дети находились на попечении нянь.

Купец первой гильдии Александр Купер был благотворителем, действительным членом Общества изучения Амурского края, занимался спортом: играл в теннис, волейбол, футбол. Входил в актив Владивостокского спортивного клуба. Имел моторный катер «Шура», бравший на борт 20 пассажиров.

А потом дохнул страшный ветер перемен…

Потомков разбросало по миру

В 1921 году, в разгар Гражданской войны на Дальнем Востоке, Александр Карлович вывез семью в Иокогаму, оставив во Владивостоке все свое грандиозное хозяйство. В 1923-м Куперы перебрались в Харбин. В самом начале 40-х глава семейства с супругой умерли, навсегда упокоившись в земле Поднебесной. Детей судьба разбросала по свету.

Александр Купер-младший, которого близкие звали Шурой, покинул Владивосток еще в 1919-м, когда части Красной армии находились в ста километрах от города, уехал учиться в Беркли, в Калифорнийский университет. По завершении учебы устроился в компанию «Шелл», где проработал до пенсии. Умер в 1979 году в городе Мартинец в Калифорнии.

Осенью 1969 года Шура приезжал в Москву встретиться с сестрой Тамарой. Это была их первая за полвека и последняя встреча. Брат остановился в гостинице «Минск» на улице Горького. Сестра тогда жила в Подольске, для иностранцев закрытом. После Москвы Александр Купер-младший посетил Ленинград. Был поражен громадой и величием Пискаревского кладбища. В книге «Шура», изданной в Америке в 1969-м, опубликован снимок: автор идет по аллее Пискаревки.

Тамара Александровна окончила в Харбине женскую гимназию Оксаковской. В Берлине училась у профессора Краммаера, стала косметическим дерматологом. Практику по кожной хирургии прошла в Париже в клинике профессора Битерлина, получив еще один диплом. С 1939-го по 1942 год работала в Шанхае управляющей салоном красоты самого большого в городе отеля «Катей Меньшинз» и косметического кабинета в «Палас-отеле», с успехом представляла американскую фирму «Макс Фактор». С приходом в Шанхай японцев работу потеряла.

В Шанхае Тамара Купер вышла замуж за Павла Северного, в ту пору известного, популярного и наиболее читаемого в русских кругах за рубежом белоэмигрантского писателя. Но это уже совсем другая история. О ней мы расскажем в следующем номере толстушки «В».

Владимир ТЫЦКИХ, заслуженный работник культуры России, специально для «В»

Автор фото А.К. ШТЕЙН / Фото с сайта pastvu.com, предоставлено Владимиром ТЫЦКИХ, с сайта pastvu.com, из архива «В», Алексея ВОРОНИНА