Когда счет идет на минуты За полгода приморские волонтеры-поисковики помогли найти свыше 270 пропавших человек

Приморская общественная организация «Примпоиск» уже семь лет занимается тем, что помогает находить и возвращать домой потерявшихся людей. В прошлом году активисты вышли на официальный уровень: зарегистрировались в качестве некоммерческой организации, что привело к еще более плотному и плодотворному сотрудничеству с правоохранительными органами.

О том, как в Приморье происходит поиск пропавших и насколько полезна бывает помощь неравнодушных граждан, в эфире радио «Лемма» рассказали Аврора Римская, старший помощник руководителя Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, и Кристина Вульфер, руководитель НКО «Примпоиск».

Соцсети в помощь

– В последнее время мы наблюдаем целые волны сообщений о пропавших людях. Это какое-то сезонное обострение?

– Не думаю, что здесь имеет место какая-то сезонная зависимость, – говорит Аврора Римская. – Люди пропадают круглый год по разным причинам. Летом чаще исчезают те, кто пошел в лес за грибами и ягодами. Зимой – рыбаки, вышедшие или выехавшие на лед. Что касается несовершеннолетних и малолетних детей, то они пропадают круглый год. Слава богу, в большинстве случаев они находятся живыми и здоровыми.

– Все-таки есть такое ощущение, что раньше людей пропадало меньше. Это действительно так или просто нас стали лучше информировать?

– Это ощущение складывается благодаря широкому распространению социальных сетей. Настал век высоких технологий. Люди узнают о событиях с молниеносной скоростью. Также молниеносно общественность узнает, если человек потерялся. Его близкие звонят в правоохранительные органы, а мы привлекаем Примпоиск, и начинается активная работа через социальные сети. Поскольку практически каждый гражданин сегодня имеет страничку в соцсетях, информация распространяется быстро и широко. Нет статистики, которая бы говорила, что в нынешнее время люди пропадают чаще, чем в прошлые годы.

Объединиться, чтобы помогать

– А с чего начинался Примпоиск?

– Такие волонтерские организации начинаются, к сожалению, с трагической истории, глубоко затронувшей общество, – включается в разговор Кристина Вульфер. – И мы не исключение. Семь лет назад в Уссурийске пропала девочка. Ушла из школы и не вернулась (девочку нашли убитой, преступление совершил местный житель, подкараулившей ее на улице, он был приговорен к 25 годам лишения свободы. – Прим. авт.). Это был толчок. Люди поняли, что надо помогать, а для этого объединяться. Так организовалась команда из 20 человек, неравнодушных и активных. С каждым годом наша численность растет. В прошлом году мы решили, что доросли до того, чтобы стать зарегистрированной некоммерческой организацией. Раньше мы занимались только поиском детей, сейчас к нам стали обращаться по фактам пропажи взрослых. Мы заключили соглашение с правоохранительными органами, работаем на официальном уровне. Мы – это люди, которые серьезно настроены на поиск пропавших.

– Насколько удачны и эффективны действия волонтеров, сколько людей с вашей помощью удается найти?

– За минувшие полгода к нам поступило 303 заявки об исчезнувших людях. Из них 270 человек найдены живыми. Остальные либо не найдены, либо, к сожалению, найдены погибшими. При этом за весь прошлый год у нас было 294 заявки. Но тут надо понимать, что статистика растет не оттого, что людей стало больше теряться, а оттого, что к нам стали чаще обращаться. К тому же мы теснее и качественнее работаем с полицией, со Следственным комитетом, с МЧС.

– Волонтеры очень сильно помогают сотрудникам Следственного комитета и полиции в поиске граждан, – отмечает Аврора Римская. – Если, к примеру, пропал ребенок, отрабатываются все версии случившегося: несчастный случай, совершение против него преступления и так далее. Для того чтобы отработать каждую версию, необходимо провести конкретные оперативно-разыскные мероприятия. Это и поквартирные обходы, и опрос очевидцев, и прочесывание местности. Чтобы все эти действия скоординировать, работает целый штаб. Каждый выполняет свою функцию. Здесь задействованы и кинологи с собаками, и МЧС, и военные, и волонтеры. Все зависит от конкретных обстоятельств. Если речь идет о преступлении, исповедуется правило: не навреди следствию.

Тысячи пропавших

– Кого чаще всего приходится искать? Кто чаще пропадает?

– Нет статистики, которая бы говорила об особенной роли пола и возраста среди пропавших. Пропадают все, – объясняет Аврора Викторовна. – В этом году мы нашли свыше тысячи взрослых и более 670 детей. Но это количество фактов нахождения. Некоторые дети уходят по нескольку раз, и каждый случай учитывается статистикой как отдельный.

– Пропал человек, многие начинают паниковать. Что делать? Куда звонить, обращаться, кого подключать?

– Первое, что должен сделать человек, – обратиться в правоохранительные органы. Не в СМИ, не в волонтерское движение, а позвонить либо в полицию, либо в единую диспетчерскую службу 112. Звонок принят. Человек должен сообщить все данные о пропавшем: Ф.И.О., дату рождения, во что был одет, представить фотографии, уточнить, что при себе имел. Был ли при нем телефон, насколько был заряжен. Если человек пошел в лес за грибами, нужно знать, имелся ли у него телефон, с какой стороны леса он заходил, в какой местности был, насколько подготовлен к условиям дикой природы, сколько у него с собой еды и воды. Выясняются все нюансы. Исходя из того, что узнают оперативные службы, предпринимаются определенные действия, организовываются поиски.

– Через какое время нужно обратиться в полицию?

– Определенного временного промежутка нет. Все зависит от ситуации. Если пропал ребенок, которому всего три года, его необходимо найти как можно быстрее, каждая минута на счету. Если ребенок постарше, ходит в школу, имеет при себе телефон, у него есть друзья, то сначала надо принять все меры самостоятельного поиска: позвонить ему, друзьям, классному руководителю и т.д. Когда меры самостоятельного поиска исчерпаны, нужно немедленно обращаться в полицию.

Мы знаем, что и как надо делать

– Кристина, сколько у вас в организации человек и в каких городах они работают?

– У нас более 300 волонтеров по Приморскому краю. В крупных городах их могут быть десятки, если же говорить о регионе в целом, то хотя бы в одном даже маленьком населенном пункте есть волонтер, который сможет приступить к первоначальным поисковым действиям. То есть если мы знаем, что там пропал человек, то, пока едут ребята более опытные, он сможет расклеить ориентировки, призвать людей к помощи. У нас по добровольцам географическое покрытие хорошее.

– Волонтеры проходят какое-то обучение, получают навыки психологов и так далее?

– Люди часто думают, что волонтер – это человек, который просто взял рюкзак и пошел делать добрые дела. На старте это, может быть, и так. Сейчас у нас есть структура и отработанные практики. Есть ребята, которые работают с заявителями, информационные координаторы. Как правило, это девушки в декретном отпуске, у кого есть свободное время. Они уточняют информацию, получают подробности, консультируют людей. Далее мы разбираемся по ситуации: стоит ли нам сейчас выходить на поиск, достаточно ли у нас информации, подано ли заявление в полицию. Есть координаторы на местности – ребята, которые, приехав на место, организуют волонтеров, знают, где и как искать, куда не стоит лезть, потому что мы можем навредить разыскным действиям, а куда стоит заглянуть, потому что там, вероятнее всего, может находиться пропавший. Есть старший поисковой группы, который набирает новичков в отряд и руководит ими. Мы скоординированная команда. Мы понимаем, что и как надо делать в зависимости от ситуации. И мы действуем только в связке с правоохранительными органами.

Всегда быть начеку

– Сейчас начался учебный год. Какие наставления и рекомендации можно дать родителям, чтобы максимально обезопасить своих детей, и самим детям?

– Существуют правила безопасного поведения для родителей и для детей, – подчеркивает Аврора Римская. – Для родителей это прежде всего контроль. Надо приучить ребенка к определенным правилам поведения. Например, если ребенок заканчивает обучение в школе, он должен сообщить: «Я вышел из школы и иду домой». Соответственно, родители знают о его маршруте и в определенное время ожидают от него сообщения о том, что он дома. Если он не приходит в определенное время, они начинают беспокоиться и связываться с ним.

Родители должны продумать наиболее безопасный маршрут для ребенка. Это должно быть место, где много людей, а не тропинка через лес или обочина дороги. Если речь идет о темном времени суток, возможно, лучше встретить своего ребенка в школе.

Главное – все продумать, лично пройти по маршруту, по которому ходит ваш ребенок, отметить, что на его пути попадается, какие соблазны, какие небезопасные участки, например, гаражи.

А детям необходимо объяснить, что исключено общение с незнакомыми лицами, ни в коем случае нельзя заходить в лифт или подъезд с незнакомцами. Ну и всегда быть начеку.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото предоставлено радио «Лемма»