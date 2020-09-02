Тигр – это вам не колбаса Фасад самого заметного здания на въезде во Владивосток украсил полосатый хозяин Уссурийской тайги

Его отлично видно издалека: тигр предстает перед гостями и жителями дальневосточной столицы во всей красе, едва въезжающие в город автомобили и автобусы минуют поворот к ДВО РАН. Изображение главного символа нашего таежного края недавно украсило фасад здания в районе фабрики «Заря».

Совместный проект центра «Амурский тигр» и мастерской монументального искусства «33+1» добавил в «тигриный» облик Владивостока еще один яркий штрих.

Россию, владеющую Востоком, «победила» колбаса

Интересно, что с 1985 года этот комплекс зданий – бывших общежитий фабрики «Заря» на улице Чапаева, 14, в частности, 12-этажка, размещенная между двумя 9-этажными домами, – изначально рассматривался как витрина въезда в город. Две гостинки будто крылья и глухой торцевой фасад посредине, выступающий и привлекающий к себе внимание, хорошо видимый с трассы.

Здесь планировали разместить монументальное панно «Россия, владеющая Востоком», которое должен был выполнить Алексей Онуфриенко – один из первых художников-монументалистов Владивостока, скульптор, целенаправленно занимавшийся развитием городского дизайна еще в советское время. Работы над созданием панно уже велись, был готов эскиз, но… Не судьба, как говорится.

– Потом на фасаде долго висела реклама разных фирм, особенно впечатляла реклама колбасы, оставляя неизгладимое впечатление у приезжающих, – улыбается Павел Шугуров, художник, возглавляющий мастерскую «33+1». – Наш город, встречая приезжих здоровенным изображением колбасы, сразу давал понять: тут любят сытно и вкусно поесть, тем и славимся! Завесить колбасой такой уникальный фасад, такую прекрасную площадку под городской арт… Это не каждый город себе позволит, но Владивостоку долгое время просто было не до того.

Рекламные баннеры на фасаде 12-этажки очень досаждали жителям дома, поскольку при сильных ветрах били по стене, из-за громких звуков люди не могли спать…

Когда мэром Владивостока стал Игорь Пушкарев, он пригласил меня на должность главного художника города. Немало сил я потратил на то, чтобы убрать рекламу с этого фасада. Вместе с жильцами окрестных домов нам это в конце концов удалось.

Тогда же у меня появился проект, как вернуть фасад городу, сделать его своего рода приветствием въезжающим во Владивосток. На нем должен был появиться световой герб Владивостока, а на двух гостинках-«крыльях» – надписи «Владивосток» и «Vladivostok». Сохранился эскиз проекта.

Но против него выступили жильцы дома (очень волновались, что снова будет шумно), согласовать размещение арт-объекта не получилось. На какое-то время фасад остался пустым, по сути, ждал своего часа.

Самое тигриное место

Теперь на Чапаева, 14 появился тигр. Яркий, живописный, эффектный. Но его путь к воплощению в реальность был тоже непрост.

– С центром «Амурский тигр» наша мастерская сотрудничает давно, – продолжает рассказ художник. – Мы регулярно проводим совместные акции на День тигра во Владивостоке. Одна из наших работ – каллиграмма – до сих пор сохранилась на центральной площади Владивостока.

Еще пять лет назад я предложил им сделать мурал (это чрезвычайно большое произведение искусства – художественная роспись, нанесенная на поверхность стены) на этом фасаде, ведь Владивосток, и это всем известно, Тигроград, тигр – наше тотемное животное, изображение царя Уссурийской тайги будет очень уместно.

Между прочим, если посмотреть, в том районе вообще много изображений тигра. Во-первых, латунная скульптура в районе Академгородка, во-вторых, на гербе Владивостока, что установлен на разделительной полосе рядом с остановкой «Фабрика «Заря», тоже есть тигр, в-третьих, на подпорной стене у бывшей фабрики «Заря» есть рельеф с полосатым хищником. Словом, такое тигриное место.

Кстати, вот что интересно. Я проводил анализ в рамках работы над своей диссертацией о городском искусстве Владивостока, так вот должен сказать, что львы-то численно побеждают в нашем городе. Китайских львов у нас больше, чем тигров, в том числе и потому, что львы везде стоят попарно. А тигров маловато! Еще один точно лишним не будет…

Центр «Амурский тигр» вел переговоры с администрацией города, то с одной, то с другой. Затем мы долго утверждали эскиз, ведь фасад этот непростой с точки зрения логистики, нужно обязательно учитывать, под каким углом он смотрится с Академгородка, как будут видеть изображение въезжающие в город.

В итоге все же эскиз был утвержден. И мы приступили к работе. Мы специально делаем мурал ярким, очень живописным, чтобы читалось издалека. А центр «Амурский тигр» намерен еще и подсветку сделать, чтобы изображение хорошо было видно и в темное время суток. Думаю, это будет очень здорово.

Работать над созданием мурала непросто. Мы сильно зависели от погоды, из-за тайфунов регулярно переносили график. Да и вообще в том месте такой ветродуй, что нас, художников, телепало, простите, как белье на веревке. Аж морская болезнь развивается!

Придет время и для «России…»

– Мурал, конечно, создается не на века, – объясняет Павел Шугуров. – Хотя мы работаем с очень хорошими красками (120 литров потребовалось!) местного производителя, который делает их с учетом агрессивного влияния нашего климата и других факторов, больше 10 лет изображение не продержится, и придется решать, что же будет на этом фасаде дальше.

Я считаю, что в любом случае решение с тигром на фасаде – временное. Твердо убежден, что на этой городской «витрине» в будущем должно разместиться монументальное панно, причем именно то, которое проектировали Алексей Онуфриенко с друзьями. Во-первых, это было бы знаком уважения к мэтрам, к тем, кто начинал монументальное искусство в городе. Его только доработать, показать преемственность…

Во-вторых, этот фасад, сам дом построен именно с учетом размещения на нем монументального панно, там сделаны специальные закладные детали. Так что панно просто просится на созданное для него место.

Кстати, есть идея изобразить в Москве «родственника» нашего тигра, на каком-то таком же приметном фасаде. Центр «Амурский тигр» уже ведет переговоры в столице.

А мы готовимся к новому проекту – презентации нулевого километра для бегунов, он будет сделан из спортивных медалей и установлен на набережной Спортивной гавани. Это будет эффектный арт-объект.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, предоставлено Павлом ШУГУРОВЫМ