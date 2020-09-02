Мощь, помноженная на отвагу Форум «Армия-2020» показал военным и гражданским, сколь сильны Тихоокеанский флот и ВВО

Традиционный ежегодный Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2020» прошел с 27 по 29 августа в разных «военнообязанных» регионах России, в том числе, конечно же, в Приморье. По сравнению с первым таким мероприятием, состоявшимся в 2015 году, количество демонстрационных площадок в нашем крае увеличилось ровно в два раза. Однако на сей раз по понятным причинам отсутствовали зарубежные гости.

Шестой год подряд главным местом встречи военных организаторов и гражданских гостей была Корабельная набережная во Владивостоке. На берегу и у причальной стенки во всей своей красе предстал Тихоокеанский флот, хотя, оговоримся, и не главными своими силами. В Золотом Роге стояли боевые корабли и вспомогательные суда Приморской флотилии. На суше тихоокеанцы развернули экспозиции береговых, ракетных и инженерных войск, подразделений связи и радиоэлектронной борьбы, РБХ-защиты, беспилотной авиации и частей специального назначения.

Сирийский опыт воинам на пользу

Прямо у входа на 33-й причал посетителей встречала боевая техника 55-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ. «Черные береты» выставили напоказ широкой публике бронетранспортер БТР-82А, боевую машину пехоты БМП-2, реактивную систему залпового огня «Град», самоходный зенитно-ракетный комплекс «Оса» и ряд других смертоносных машин.

Линейку грозного оружия открывал самоходный противотанковый ракетный комплекс 9П149 «Штурм-С». Это плавающий гусеничный бронированный тягач с ракетной установкой на борту и боекомплектом из 12 ракет, способных пробивать броню до 650 мм на дальности до 5 км. Он может расправиться с любой целью – от низколетящих вертолетов до замаскированных огневых точек противника, хотя главной мишенью служат вражеские танки и броневики.

Воспользовавшись случаем, мы познакомились с командиром грозной боевой машины. Тем более что на груди у сержанта по имени Александр (фамилии наших воинов раскрывать не положено) красовались медали «За отвагу» и «Участнику военной операции в Сирии». Скромный и немногословный морпех согласился ответить на несколько вопросов корреспондента «В».

– Александр, в наше время истинно солдатскую и наиболее уважаемую награду «За отвагу» можно получить только в Сирии, да и вторая ваша медаль является тому подтверждением. Как вам, военнослужащему Тихоокеанского флота, довелось оказаться за тридевять земель, в Сирийской Арабской Республике?

– На самом деле тихоокеанцы там всегда присутствуют. В свое время флагманский крейсер «Варяг» нес службу в Восточном Средиземноморье. Летчики, спецназовцы, саперы, связисты и представители других воинских специальностей периодически бывают там в командировках. Прямо сейчас на базе Хмеймим руководителем российского Координационного центра по примирению враждующих сторон в Сирии является начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова контр-адмирал Олег Журавлев.

Что касается нашего соединения, то на Ближнем Востоке в командировке несколько месяцев находился десантно-штурмовой батальон из Владивостока. У каждого подразделения была своя зона действий, нас раскидали по всей Сирии. Мне довелось повоевать в Пальмире.

Боевые действия пришлось вести с хитрым, идеологически непримиримым, хорошо обученным и хорошо вооруженным противником в лице запрещенных в России террористических организаций. Во время нашего пребывания там бои велись непрерывно. И нам противостояли самые отмороженные боевики, остановить которых мог только смертоносный огонь. С периодичностью не менее двух раз в неделю они атаковали наши позиции. В итоге нам удалось разбить их основные отряды вокруг Пальмиры, отбросить и рассеять по пустыне остатки бандформирований. Морские пехотинцы ТОФ получили колоссальный боевой опыт.

– Каким оружием вам приходилось пользоваться в далекой командировке? Воевали на своем «Штурме»?

– В Сирии у нас на вооружении находились переносные противотанковые ракетные комплексы «Фагот», «Метис», «Корнет». И, конечно, штатное стрелковое оружие.

– Видели своего врага в прицел?

– Да уж насмотрелся. И не только в прицел, но и в непосредственной близости на расстоянии броска гранаты. Но до рукопашных схваток или захвата пленных дело не дошло.

– На вашем личном счету что имеется, кого пришлось сбивать?

– Запомнились бронепикап, автобус с террористами, боевая машина пехоты, хотя специально не считал… Старались уничтожать врага на дальности три-четыре километра, чтобы он не мог войти в зону открытия прицельного огня.

В основном исламисты передвигаются на моторизованных «тачанках» – пикапах с крупнокалиберными пулеметами или другими системами ведения огня, защищенными броневыми листами. Есть и полноценная бронетехника еще советских времен, видимо, захваченная на севере Ирака после падения режима Саддама Хусейна. Могу предположить, что боевиков на закрытых базах учат управлять этой устаревшей, но еще грозной техникой.

Нам приходилось действовать подвижными группами. В них входили не только морпехи ТОФ, представители ВДВ и спецназа, но и военнослужащие из разных округов и разных специальностей. Получалось очень эффективно.

– А как воюет регулярная сирийская армия?

– Разные бойцы встречались. Но положа руку на сердце признаюсь: особого доверия к союзникам не было. Приходилось полагаться только на собственные силы во всех ситуациях.

– Долго пришлось дислоцироваться в Пальмире? Что можете сказать о древнем городе?

– В городе пальм – так переводится его название с арабского языка – наша группа провела четыре месяца. К сожалению, старинный город разрушен и разграблен бородатыми бандитами на 80 процентов. И, скорее всего, его не восстановят в прежнем былом величии. А жаль, ведь история Пальмиры насчитывает 3500 лет. Но даже в нынешних руинах чувствуются былое великолепие и красота.

– И последний вопрос. В дальнейшей службе вам пригодился сирийский опыт?

– Разумеется. Сейчас сержантский состав контрактной службы в нашем соединении передает боевой опыт молодому пополнению.

От подводной робототехники до заоблачной авиации

Что касается самой выставки, то там было на что посмотреть.

Церемония открытия форума прошла в торжественной обстановке. От имени командования флота участников МВТФ «Армия-2020» приветствовал заместитель командующего ТОФ по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский. Культурную часть программы обеспечили музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота.

Для свободного посещения были открыты семь боевых кораблей и вспомогательных судов: эскадренный миноносец «Быстрый», малый противолодочный корабль «Кореец», гвардейский ракетный катер «Р-19», базовый тральщик «БТ-215», большой десантный катер «Иван Карцов», противодиверсионный катер «Грачонок» и большой гидрографический катер «БГК-2151».

На самом причале развернулись экспозиция боевой техники береговых войск ВМФ, снаряжение тылового обеспечения и поисково-спасательной службы. Впервые гостям форума был показан бронеавтомобиль «Тигр» (однако внутрь заглянуть никому не удалось из-за режима секретности). Неизгладимое впечатление оставил развернутый в боевое положение береговой противокорабельный ракетный комплекс «Бастион». Мальчишки стремились оседлать новейшие снегоходы и подержать в руках современное стрелковое вооружение. Кстати, некоторые его экземпляры предназначены для ведения стрельбы под водой. Были даже дистанционно управляемые мини-подлодки для ведения поисковых работ на большой глубине.

Однако что-то мы задержались на 33-м причале. Ведь в этом году в рамках форума было открыто для широкого доступа 13 площадок. На двух из них, в Дальневосточном федеральном университете и Доме офицеров флота во Владивостоке, состоялись научные конференции и круглые столы представителей военного ведомства и оборонных предприятий.

С образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ гости форума смогли познакомиться на взлетной полосе аэродрома «Центральная Угловая». Вниманию посетителей здесь представили более 20 образцов современной авиатехники, в том числе фронтовые истребители Су-30М2, высотные перехватчики МиГ-31БМ, военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ, ударно-диверсионные Ка-52, палубные Ка-27.

На аэродроме также развернули пусковую установку стратегического комплекса ПВО С-400 «Триумф», войсковую зенитно-ракетную систему «Тор-М2У», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», радиолокационный комплекс «Каста», комплекс РЭБ «Красуха».

В филиале парка «Патриот» на острове Русском на территории Ворошиловской батареи показали экспозицию вооружения послевоенного периода. Там были выставлены 28 образцов техники прежних лет.

На восьми площадках от Уссурийска до полигона мотострелковой бригады на реке Бикин была представлена 5-я общевойсковая армия. Армейцы добавили в программу показательные выступления разведчиков с приемами самообороны, а также развернули полевые кухни для всех желающих.

В общей сложности гостями военных стали около 100 тысяч человек. А кое-кто из молодых мужчин под впечатлением от увиденного записался на контрактную службу.

«Щит» проверен на прочность

Любознательный читатель может спросить: а почему в этот раз нам не показали основные надводные силы Тихоокеанского флота? И по какой причине на открытии форума отсутствовало командование ТОФ?

Всему этому есть логичное объяснение. Прямо в эти дни проходят военно-морские учения «Океанский щит – 2020». Основные корабли стратегического, ракетно-артиллерийского, противолодочного, десантного и разведывательного назначения сосредоточены в дальней морской зоне северо-восточной части России. Масштабные маневры проходят в северных широтах, в том числе и за полярным кругом. Туда же частично переброшены силы морской авиации и береговых войск. Привлечены смежники из других родов войск.

Общее руководство действиями совместных сил с борта корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов» осуществлял главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов. Поэтому в Беринговом море находилось большинство адмиралов и генералов ТОФ и ВВО.

На пике учений состоялись совместные пуски ракет с разных дистанций по общим групповым целям. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты П-1000 комплекса «Вулкан», а атомный подводный крейсер «Омск» атаковал цель из-под воды противокорабельной крылатой ракетой П-700 «Гранит».

Следом состоялась стрельба береговых мобильных комплексов «Бастион» по сложной мишени в акватории Анадырского залива. Установки ракетной батареи доставили на Чукотку большими десантными кораблями, после чего ракетчики совершили 50-километровый марш по пересеченной местности на побережье в позиционный район. Расчетами «Бастиона» произведен пуск двух противокорабельных крылатых ракет «Оникс» по морской цели.

Все мишени на дистанциях в сотни километров были повержены через считаные минуты. И это лучшее подтверждение мощи и надежности нашего флота. А все остальное можно было увидеть на площадках «Армии-2020».

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА