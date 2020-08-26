Море синее, небо синее… И вот не скажешь, что нынешнее лето не задалось, верно, читатель? Вроде бы и ясных деньков нам июль с августом хоть и не так много, как хотелось бы, но отмерили. И море прогрелось, звало окунуться в нежные волны. И песочек на пляжах манил. А все же чуточку не хватило нам этого лета. Совсем немножко – недельки-другой без дождей и туманов, жары, но не изнуряющей, а ласковой и расслабляющей, такой, чтобы с работы вечерком – на пляж.

Но приморцам к капризам погоды не привыкать, потому, глядя с утра в безоблачное небо, они клювом не щелкают, а быстренько выбираются на море. Как говорится, что смогли, то ухватили.

А снимки нашего фотокора Алексея Воронина только подтверждают тот факт, что наличие моря под боком для жителей Владивостока – непередаваемый кайф. И на Шаморе, и на острове Русском, на мысе Тобизина, да даже в прохладной бухте Федорова в солнечные дни пляжи не пустовали. Впереди осень и зима – хочется успеть набраться ультрафиолета, надышаться полезным морским воздухом, накупаться впрок. До будущего лета!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА