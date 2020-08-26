Гений из «Табакерки» Ученики Олега Табакова, отмечая его 85-летний юбилей, признались: они узнали, с чем кушают счастье

Олег Павлович не дожил до этого юбилея, но он прожил большую и красивую жизнь, сыграл сотни ролей в театре и кино. Николай Ростов – «Война и мир», чекист Макар – «Достояние республики», владелец салуна Гарри из «Человека с бульвара Капуцинов», Шелленберг, Людовик XIII, Илья Ильич Обломов и еще много-много образов, воплощенных Табаковым. А еще он воспитал целую плеяду талантливых учеников. И его имя навсегда вписано в историю нашей культуры.

В день 85-летия Олега Табакова в Москве на Чистопрудном бульваре открылась выставка архивных фотографий с самыми известными образами великого артиста из фильмов и спектаклей. На уникальные кадры пришли посмотреть не только поклонники творчества Олега Павловича, но и те, кто был рядом с ним многие годы, его ученики и близкие.

Сердцу покоя не хотелось

Заменить Олега Табакова невозможно никем. Ни на экране, ни в театре, ни на сцене, ни дома. Несколько раз он был на волосок от смерти: в детстве едва не сорвался под колеса с подножки набравшего скорость трамвая, был пассажиром самолета, у которого в полете загорелся двигатель, пережил два инфаркта. Каждую роль он пропускал через свое сердце. А оно не всегда выдерживало. Первый инфаркт у Олега Табакова случился в 29 лет. До премьеры спектакля «Обыкновенная история» оставался месяц. Табаков играл главную роль – романтичного, витающего в облаках юноши Александра Адуева. Шла репетиция, что-то получалось, что-то нет. Вдруг Табаков побледнел… Врачи, которые доставили актера в больницу на «скорой», поставили диагноз: инфаркт. Медики запретили Табакову работать, сказали напрямую: ваше сердце не выдержало перегрузок. По их мнению, именно перенапряженный рабочий график, в котором совмещались и съемки в кино, и театр, и работа на радио, стал причиной сердечного сбоя. Табаков не стал с ними спорить. Просто вспомнил слова Белинского: «Ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете!» И, как только ему стало чуть лучше, пришел в театр. И продолжил репетиции.

Он написал потом в воспоминаниях: «Главное, что я понял, выйдя из больницы: впредь я буду заниматься только тем, что сочту интересным и нужным. С тех пор так и живу».

Потом, через 12 лет, у Табакова был еще один инфаркт… И еще множество других ролей, которые он проживал сердцем. Он продолжал выходить на сцену, даже когда чувствовал себя неважно. Последний спектакль – «Дракон» Константина Богомолова по пьесе Евгения Шварца – сыграл 17 ноября 2017 года. А в конце ноября Олега Павловича увезли в реанимацию. Больше ста дней он находился между жизнью и смертью и из больницы уже не вышел. 12 марта 2018 года Табакова не стало.

«Вовка, артист родился!»

Олег Табаков любил всех своих учеников, к актерам своего театра относился с уважением и всегда был за них горой. Каждый из артистов, чья жизнь была связана с Олегом Павловичем, рассказывал о своем учителе и художественном руководителе с восторгом и уважением.

Театром Табакова, который все называли «Табакеркой», сейчас руководит его ученик Владимир Машков.

– Мы, ученики Олега Павловича, знаем, что он любил, – рассказывает артист. – Он очень гордился своим театром, своими учениками, родными и близкими. И когда мы чувствовали эту гордость, это было для нас высшим достижением! Чуть больше 30 лет назад Олег Павлович доверил мне роль в спектакле по пьесе Александра Галича «Матросская тишина». Роль пожилого человека, безумно любящего своего сына. И вы знаете, ужас ситуации еще был в том, что эту роль до меня играл великий русский актер Евгений Александрович Евстигнеев. И Олег Павлович рассказывал, насколько это было потрясающе. Это меня окончательно раздавило. Я не понимал, что мне делать, был в отчаянии, с полной потерей веры в себя. Но Олег Павлович работал со мной усиленно и упорно шел к своей цели. А я знал, что все равно не смогу соответствовать. И когда прошла премьера, я не понимал, что произошло. А он прошел мимо меня и сказал: «Ну вот, Вовка, возможно, родился артист!» В тот момент – а я это буду помнить до последнего своего вздоха – он спас меня от провала моей жизни, от провала моей судьбы. В этом спектакле есть потрясающие строки, которые я бы хотел посвятить Олегу Табакову: «Это мой папа сделал из меня то, что я есть. Мой папа. Он хотел, чтобы сын его, кровь его, узнал, с чем кушают счастье». Олег Павлович, я перед вами в неоплатном долгу за свою судьбу!

Старший сын

Его продолжение – и в его потомках: четверых детях и пятерых внуках. Старшему сыну Антону в этом году исполнилось 60 лет, а младшей дочери Марии – 14.

Дети продолжили дело отца. Старшая дочь Александра – актриса и радиоведущая, фильмы с участием Павла Табакова мы тоже постоянно видим на экранах.

Антон Табаков долгое время был успешным ресторатором, но несколько лет назад продал свой ресторанный бизнес, а в 2015 году снялся в роли своего отца: сыграл актера Олега Табакова в сериале Первого канала «Таинственная страсть». В 2018-м Антон озвучил кота Матроскина в новых сериях мультфильма о Простоквашино.

На презентации книги «Все о моем отце» старший сын с удовольствием зачитал воспоминания из своей юности.

– Мой товарищ Денис Евстигнеев подбил меня поехать в аэропорт встречать какую-то его пассию, – вспоминал Антон. – Но одно дело – дворами и переулками передвигаться по окрестностям, совсем другое – выехать на автомагистраль, причем на нашей «Волге», которую (по крайней мере, когда мы ездили с отцом) многие постовые узнавали издалека. Однако Денис в категоричной форме заявил, что если мы не встретим эту девушку в аэропорту, то жизнь его закончена. И я пошел у него на поводу. Мы действительно ее встретили, отвезли домой, необходимое впечатление было произведено, меня никто не остановил, но… На обратном пути я помял крыло. Ситуация была совершенно катастрофическая: исправить, починить ничего было нельзя, и я находился в абсолютной панике! Я знал, что отец меня не накажет, он вообще меня никогда не наказывал и уж тем более не бил, и даже подзатыльником не награждал. Но видеть боль на его лице, когда он всякий раз пытался до меня докричаться, а я все делал в точности до наоборот, было просто невыносимо. Я готов был провалиться сквозь землю – так мне было неловко и стыдно за себя. Оказавшись в таком тупике, я не придумал ничего лучшего, как на заднем пыльном стекле написать: «Табаков – дурак!» – и оставить около помятого крыла некий тяжелый предмет, какую-то трубу. Как ни странно, это сработало!

Тайная любовь

Марина Зудина стала второй супругой Олега Табакова. В официальном браке они были больше 20 лет. Историю их знакомства и любви знают многие. Зудина училась на курсе у Олега Павловича в ГИТИСе. Табакову на тот момент было 46 лет. Очень быстро Олег Павлович стал для Марины больше, чем педагог. Разницу в 30 лет оба не ощущали. Табаков, благодаря своему сумасшедшему обаянию и харизме, мог дать фору любому молодому. Проблема была в другом: он был женат. Их тайный роман продолжался больше 10 лет. И Табаков ничего не мог с собой поделать – с Мариной у него оказалось все слишком серьезно.

Сегодня Марина Зудина, по ее словам, учится жить без Олега Павловича. Она дала себе установку: не раскисать! Ведь муж хотел, чтобы она всегда светилась от счастья.

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ (ИА «Столица»)

Фото Вадима ТАРАКАНОВА и Екатерины ЦВЕТКОВОЙ