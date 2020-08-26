На драконе за золотом Гребцы из Приморья в очередной раз доказали, что входят в число сильнейших в стране

В начале августа в Москве прошли соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента РФ. По результатам гонок четыре золота взял призер Олимпийских игр Иван Штыль, еще четыре награды высшего достоинства получили приморские гребцы на лодках класса «Дракон» среди команд в возрастной категории «50+».

Один из «золотодобытчиков» тех соревнований, двукратный чемпион Европы, представитель владивостокского клуба гребли на лодках «Драконах» «Инфинити» Андрей Сокирянский, рассказал в эфире радио VBC об этом удивительном виде спорта и о том, что заставляет людей всех возрастов упорно им заниматься.

Равнение на «дизелей»!

– Андрей Владимирович, ваша команда изначально была настроена на золото?

– На любых соревнованиях настраиваешь себя на лучший результат. Но надо объективно смотреть на силы команды. Когда садишься в экипаж, не вполне тебе знакомый, есть некая интрига. Первый пробный заезд в таком случае показывает, на что лодка готова. И у нас первый заезд был самым тяжелым. Экипаж смешанный: шестеро мужчин и четыре женщины. Правда, почти полностью приморский. Восемь из десяти атлетов были из нашего края. Еще двое – из Москвы. На первом старте ведется пристрелка. Большое волнение. Бывает, что спортсмены закрепощаются. А в гребле очень важно раскрыться.

– Как в этом миксе распределяются места между спортсменами?

– Есть определенные каноны, но они не всегда соблюдаются. На загреб (на первую банку-лавочку) сажают опытных и легких спортсменов. А на корму – тех, что потяжелее. Они, во-первых, мощнее. Во-вторых, своей тяжестью поднимают нос. Лодка, у которой чуть задран нос, идет легче. Это общее правило, но всегда смотрим по ситуации. На дистанции очень важно, кто задает ритм, а кто поддает мощи в конце. Есть еще так называемые дизеля – те, кто работает всю дистанцию от начала до конца.

Есть еще рулевой. Рулевой высокого класса рулит так, что создается впечатление, будто он ничего не делает. Его задача – направить лодку ровно и не создавать сопротивление движению. Поэтому иногда, когда гребцы уверены в том, что лодка идет нужным курсом, они поднимают весло из воды. Как правило, уже на финише. Иногда рулевой раскачивает лодку, придавая дополнительный импульс движению. Гребля – цикличный вид спорта. Спортсмен заходит на гребок, опускает весло в воду, дает движение веслом, потом выносит весло из воды, и цикл повторяется. Рулевой, как правило, сопровождает это своим корпусом. Все это нужно делать слаженно, в унисон, что достигается годами тренировок.

– А по какому принципу садятся гребцы по левому и правому бортам?

– Тут такая же история, как у хоккеистов. Слева клюшку держать или справа? И у нас в гребле спрашивают: ты какой – правый, левый? Гребец берет весло в руки, пробует, как ему проще, удобнее. Причем выбор не зависит от того, левша он или правша.

Гребле все возрасты покорны

– Как столица вас приняла?

– Москва встретила нас холодом. В первый день было 12 градусов тепла. В дни стартов, правда, погода уже нормализовалась. Конечно, сказалась и разница во времени. В восемь часов вечера мы уже клевали носом. А в два часа ночи просыпались бодрыми, полными сил и не могли уснуть. Нам помогло то, что в день прилета нам устроили вечерние тренировки. Они начались в час ночи по владивостокскому времени. Когда мы добрались до спальных мест, то просто отключились.

– Этот вид спорта в Приморье взял старт очень быстро. Откуда у него такая популярность?

– Это командный вид спорта, которым занимаются на открытом воздухе, спортсмены получают удовольствие не только от тренировок, но и от общения. Многие занимаются им, чтобы отдохнуть после рабочего дня.

– Ваш клуб пропагандирует спорт «50+». Насколько это сейчас актуально?

– Мы создали такой клуб с целью выставлять собственную, чисто приморскую команду, без атлетов из других регионов. В прошлом году поехали в Москву на чемпионат Европы по версии ICN. Там, конечно, нас давно не видели. Но мы себя показали. Поэтому в этом году на нас уже смотрели по-другому, более внимательно.

– Гребля на «Драконах» – физически тяжелый спорт. Как старшее поколение его воспринимает?

– Полностью согласен. Этот спорт на втором месте по затратам энергии. В нашу команду были приглашены мужчины в возрасте от 50 и женщины от 40 лет. Самый опытный у нас Вадим Сабанов – один из основателей легендарной команды «Тигры Владивостока», которая и начала это движение в Приморье в 1998 году. Они первыми поехали на международные соревнования и устроили настоящий фурор. Взяли четыре первых места подряд, чего еще никто не повторил.

Закон лодки: не думать, не смотреть по сторонам

– Как на физической подготовке участников сказалась история с пандемией?

– Сказалась сильно. С апреля мы ушли на домашний режим. Два месяца тренировок пропустили. Обычно мы уже с середины апреля выходим на воду. В этом году вышли в начале июня, как только разрешили проводить тренировки. С соблюдением всех мер предосторожностей.

– Что самое важное для гребца?

– Я лично на первое место ставлю командную работу. А на второе – физическую подготовку и технику. Десять спортсменов, которые слаженно гребут, опередят любых самых сильных соперников, которые не имеют синхронности в движениях и, по сути, просто барахтаются в воде.

Часто спрашивают: о чем думает спортсмен в лодке? Так вот, спортсмен в лодке не думает. Более того, он и не должен думать. Ему запрещено смотреть по сторонам, так как побочная информация в виде опережающей или отстающей лодки может его демотивировать. Он должен отключить голову и смотреть только на гребца, сидящего впереди. Точнее, на его весло. И двигаться в одном с ним ритме.

Сила нужна геркулесова

– Расскажите о самих «Драконах». Могут ли гребцы поднять лодку?

– Весит лодка за 100 кило, а то и за 150. Шестеро мужчин вполне могут ее поднять и вынести из воды. Десять человек тем более.

– 100 кило лодка плюс экипаж. Это сколько же веса нужно толкнуть, чтоб поплыть вперед?

– Задача как раз подобрать атлета так, чтобы он не только вывозил свой вес, но еще и пользу приносил. Считается, что оптимальный вес мужчины в лодке от 80 до 90 килограммов. Это немало. Потому что, если он будет легче, у него будет мало сил. Если тяжелее, то ему нужно обладать геркулесовой силой, чтобы только себя вывезти.

Немцы, изучая наш вид спорта, недавно провели эксперимент. Они выяснили: если атлет поднимает 20-килограммовую гирю 75 раз одной рукой и потом 75 другой (от пола до плеча), тогда он готов к большим соревнованиям. Честно говоря, я сам так не сделаю. 50 раз могу. Ну, если упрусь, 60. Хотя, если тренировать свое тело, то реально довести и до 75.

– Откуда вообще пошла гребля на «Драконах»?

– Существует легенда: зарождение этого спорта связано с китайским министром по имени Ки Юань, который жил в королевстве Чу более двух тысяч лет назад. Он был прогрессивным общественным деятелем, очень болел за развитие государства, погрязшего в дрязгах и коррупции. И стал с этим бороться, чем вызвал гнев короля. Потом был изгнан с должности, с горя прыгнул в реку и утонул. Местные жители так любили Ки Юаня, что попытались его достать. Сначала разбрасывая веслами воду, потом кидая в нее рис, чтобы он впитал влагу. И тут к ним пришел дух, который сказал: зря вы бросаете рис, потому что его съедает водный дракон. Рис надо заворачивать в шелковые ткани…

Потом эта легенда переродилась в фестиваль, на котором и устраивались соревнования на лодках «Драконах». На каждой было около 30 человек вместе с барабанщиком, знаменосцем и четырьмя музыкантами. Правда, изначально соревнования больше походили на битву на воде. Соперники должны были сталкиваться, бить друг друга бамбуковыми палками. Считалось: если никто не погиб и не перевернулся, значит, нет жертв водному дракону. А потому не будет урожая и все будет плохо. Такая легенда.

Так бы это все в Юго-Восточной Азии и осталось, если бы в 1976 году не состоялись первые международные соревнования. Участвовали в них команды из США, Австралии и Канады. После этого началось победное шествие гонок на «Драконах» по планете.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото:

Александр РАДАШЕВСКОГО, Алексея ВОРОНИНА