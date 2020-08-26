Рак: вылечить можно, но не заболеть дешевле Простые истины профилактики набили оскомину? Но истинами они быть не перестали

Врачи, все без исключения, убеждены: предупредить болезнь легче и дешевле, нежели ее лечить. Эта аксиома, разумеется, касается и онкозаболеваний.

«Со своими проблемами мы должны обращаться не к иммунологу, не к онкологу, а к участковому терапевту. Именно терапевт должен проводить обследование и выявлять заболевания, в том числе онкологические»

Шагайте мимо пиццерии

По мнению экспертов, одна из причин роста онкозаболеваний, как бы это странно ни звучало, – потеря традиций нашей национальной кухни. На первый взгляд, вроде бы все понятно: мы – то, что мы едим, и здорово есть – долго жить. Но вот чтобы так глобально…

– Мы злоупотребляем фастфудом, полюбили питаться в кафе, пиццериях, ресторанах, и скорее всего эти привычки со временем отразятся на нашем здоровье, – считает главный внештатный онколог Приморского края Людмила Гурина. – Западные онкологи в последние годы отмечают изменение структуры рака легкого: плоскоклеточный рак, ранее доминировавший, практически уступил место аденокарценоме. И этому есть свое объяснение. Плоскоклеточный рак легкого (он образуется из эпителия, выстилающего бронхи и трахею) провоцирует курение крепкого табака. А аденокарценому (образуется в железистом эпителии альвеол) вызывает курение легких табачных изделий – сигарет. Понятно, что причиной замещения стал массовый переход населения западных стран с крепкого табака на легкие фильтрованные сигареты.

В нашей стране, к слову, плоскоклеточный рак по-прежнему доминирует, а все потому, что наши граждане гораздо позже перешли на фильтрованные сигареты. Вспомните: в большом ассортименте они у нас появились в период перестройки, до тех пор люди по большей части курили папиросы «Беломорканал» или «Приму». Все-таки рак легкого – это заболевание людей преимущественно пожилого возраста. Тех, кому сейчас 60-70 лет, предпочитавших именно крепкие табаки. Но со временем структура заболевания изменится и в нашей стране…

К чему эта параллель? К тому, что благодаря нашим изменившимся пищевым привычкам в недалеком будущем рак желудка и других органов пищеварительной системы обгонит рак легкого.

– А чтобы этого не допустить, нужно избегать нездоровой пищи. Например, вещества, которые используют для копчения (речь не идет о том процессе, где используется лишь дым от опилок), содержат канцерогены, поражающие слизистую желудка, прямой кишки, вызывают мутации опухолей. Так что вспоминаем рецепты супов и солянок, – дает совет доктор Гурина. – Далее: нужно больше двигаться. Причем двигаться там, где нет выхлопных газов. А эти места в городе еще поискать надо. Да, согласна, подобные советы уже давно и всем набили оскомину. Но от этого они не перестали быть правильными. Однако большинство продолжает их игнорировать.

Чем опасны опасные связи

– Кроме того, всем нам необходимо осознать: мы сами должны нести ответственность за свое здоровье. Что это значит? Как минимум в положенные сроки показываться врачу. И речь здесь не только о регулярном прохождении диспансеризации. Существует ряд программ, позволяющих определить предраковое состояние или ранний рак.

Например, скрининг рака шейки матки, – поясняет Людмила Ивановна. – Это проблема в основном молодых женщин, поэтому проходить его нужно с начала половой жизни. Да, два раза в год посещать гинеколога.

После 50 лет каждому показан ежегодный гемотест – исследование кала на скрытую кровь. Если ее, не дай бог, обнаружат, пациенту назначают дополнительное исследование – колоноскопию.

Женщины, достигшие 45-летнего возраста, должны раз в два года проходить маммографию. В том случае, если при маммографии будет выявлена патология, назначается УЗИ молочных желез.

Один из методов борьбы с онкозаболеваниями – вакцинация. В частности, речь идет о вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ). Правда, к сожалению, вакцина эта не входит в национальный календарь прививок, хотя медицинское сообщество из года в год заявляет о необходимости ее включения, а гинекологи рекомендуют прививать девочек до начала половой жизни. Проблема же в том, что сама вакцина не из дешевых и состоит из нескольких курсов, так что не каждая семья может позволить себе такую профилактическую процедуру. Но нужно знать, что среди ВПЧ есть несколько типов, которые являются онкогенными и могут вызвать рак шейки матки, анального кольца, полового члена, рта, глотки, гортани.

– Чтобы этого избежать, необходимо упорядочить свои половые связи либо действительно привиться, – рекомендует доктор Гурина. – Другое дело, что ВПЧ – лишь один из факторов возникновения рака всех перечисленных органов. И прививка не дает стопроцентной гарантии не заболеть, но значительно повышает шансы.

Онкогинекологи предупреждают: неразборчивость в отношениях, игнорирование барьерной контрацепции (проще говоря, презервативов), особенно с учетом ранних половых дебютов, приводят к значительному омоложению рака шейки матки. А у молодых девчонок процесс заболевания мало того что включается быстрее, он еще и развивается стремительнее, поскольку онкозаболевания у молодых протекают быстрее и агрессивнее.

Есть еще одна вакцина, которая может уберечь от развития онкозаболевания, – против гепатита В. Как известно, гепатит может перейти в цирроз, который, в свою очередь, может трансформироваться в рак печени.

Даже удаление «впрок» не гарантия

Можно вспомнить еще об одном способе профилактики онкологии – превентивном удалении того или иного органа, например, молочной железы. Рак молочной железы имеет генетическую предрасположенность, и чтобы его избежать, женщины порой идут на мастэктомию (именно так называется эта операция). Мы знаем из таблоидов, что к ней прибегают даже мировые звезды.

Однако и профилактическое удаление, к сожалению, не дает стопроцентной гарантии избежать заболевания. Как рассказал врач-онколог Медцентра ДВФУ Грант Гулян в эфире радио Ви-Би-Си, даже после превентивного удаления молочной железы или яичника (заметьте, не пораженных опухолью) спустя годы после операции в организме пациента врачи обнаруживают метастатические поражения, вызванные раком яичников, хотя женщина живет без них уже с десяток лет…

Для начала запишитесь к терапевту

Но если рак может устраивать подобные «сюрпризы», то и медицина не стоит на месте: изыскиваются новые способы борьбы с болезнью, совершенствуются методы диагностики и лечения. Используется – в том числе и в приморских клиниках – таргет-терапия. В этом случае применяются препараты, блокирующие развитие опухолевых клеток и практически не повреждающие здоровые. Появились препараты, позволяющие продлить ремиссию на годы, причем даже в ситуациях, когда продолжительность жизни ограничивалась шестью – девятью месяцами.

– Открываются центры амбулаторно-онкологической помощи (ЦОАП), – рассказывает Людмила Гурина. – И клиники, имеющие онкологические отделения, и ЦОАП оснащаются «тяжелым» оборудованием – компьютерными, магнитно-резонансными томографами, маммографами, эндоскопическим оборудованием. Благодаря им появилась возможность отказаться от полостных операций и заменить их небольшими проколами, через которые и проводятся операции, ультразвуковые сканеры и так далее. Мы используем телемедицину, для того чтобы пациент мог получить консультацию экспертов федеральных референтных медцентров.

Все это замечательно, но вот одна из самых распространенных жалоб пациентов – сложности при записи к специалистам и длинные очереди на диагностические процедуры.

– В медицине есть определенные стандарты, и их нужно соблюдать, – отвечает на это главный онколог Приморья. – Например, со своими проблемами мы должны обращаться не к иммунологу, не к онкологу, а к участковому терапевту. Именно терапевт должен проводить обследование и выявлять заболевания, в том числе онкологические. То есть при болях в желудке не нужно искать гастроэнтеролога. Терапевт назначит гастроскопию, сообщит, где, когда и в каком кабинете она будет проведена. А уже по результатам либо назначит лечение, либо при более серьезной проблеме направит пациента в онкодиспансер, лично записав на прием к онкологу. То есть даст на руки талон, в котором будут прописаны дата визита, время и фамилия врача. А он уже, в свою очередь, проведет более серьезное обследование, организует консилиум и при необходимости назначит лечение. И уже с этим назначением пациент отправится в ЦОАП.

Что же до сроков, то государством утверждены нормативы времени, в течение которого пациент с подтверждением на рак может проходить обследование. То есть в течение двух недель обследование должно быть проведено, диагноз установлен, а пациент направлен на лечение. Но вот если нет подозрения на онкозаболевание, то можно ждать обследования и месяц, и два, и эта ситуация характерна не только для нашей страны. Это обычная общемировая практика.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото:

с сайта vladmedicina.ru, сайта primorsky.ru