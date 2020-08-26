Квартира с чистого листа Как сделать ремонт в новостройке: тяжелее всего начать

Когда приходишь в квартиру, купленную в только что построенном доме, возникает чувство растерянности: с чего начать? По крайней мере, так было у меня. Голые серые стены, пыль, грязные окна. И она кажется совсем крохотной. Неужели я здесь буду жить? После ремонта же вопросительный знак, как правило, меняется на восклицательный.

Такой вид ремонта позволяет настроить квартиру под себя, сделать ее максимально комфортной и уютной. Но и требует от владельца серьезной выдержки.

К ремонту лучше готовиться заранее. По крайней мере, нарисовать, как квартира должна выглядеть. Некоторые просто представляют себе, как обустроят жилье, лишь в своих мыслях, кто-то заказывает интерьер у дизайнеров, кто-то – в специальных программах, их сейчас много в Сети. Нужно определить, сколько у вас будет розеток, где они будут находиться (одну мы сделали под потолком – для роутера, который поместили потом на шкаф), где будут стоять шкафы, где – стиральная машина, какой будет кухня и т.д. Выбрать заранее освещение: люстры, лампы, светильники. Подобрать напольное покрытие, обои или краску для стен, плитку для кухни и ванной, зоны под теплые полы. В общем, создать проект квартиры вашей мечты в зависимости, конечно, от финансовых возможностей. А дальше, если вы сами не шибко мастеровиты, приглашать профессиональных ремонтников.

Бригады

На рынке ремонтных услуг существует огромное множество предложений. Одни компании делают квартиры под ключ, другие бригады (или вообще один специалист – мастер на все руки) выполняют только черновые или чистовые работы.

Первый вариант удобен тем, что вы находите одну контору и с ней взаимодействуете по всем вопросам. Но этот вариант дороже других и имеет несколько серьезных недостатков. Во-первых, такие компании делают ремонт дольше, потому что набирают серию объектов и рабочие зачастую переходят с одного на другой. Во-вторых, если не повезет с выбором конторы, то это невезение распространится на все виды работ. Но главный фактор, конечно, финансовый.

Поэтому наиболее популярный вариант – искать мастеров отдельно на каждое направление.

Отделка

Мы выбрали строительную бригаду по совету друзей. Мастера сделали нам черновую и чистовую отделку.

Сначала к вам приезжает бригадир, который обсчитывает предварительную смету. Она делится на две части: стоимость работ и стоимость материалов. Примерно в равных долях. При этом следует учесть, что цена не окончательная. Где-то потребовалось нарастить стену, где-то докупить цемента и сухих смесей, песка и прочее. В процессе ремонта смета выросла процентов на 30. В целом эти виды работ обошлись нам в 10 тысяч на квадрат.

От владельца квартиры необходим постоянный контроль. Я посещал дом раз в два дня и каждый раз обращал внимание ремонтников на недочеты.

Электрика

Перед тем как приступить к отделке стен, необходимо провести все работы по электрике, сантехнической разводке и прокладке сетей кондиционера. Здесь нужно привлекать только грамотных специалистов, потому что любые оплошности грозят большими неприятностями.

Нам повезло с мастерами. Особенно с электриком, который не только сделал свою работу грамотно, но и в дальнейшем исправил роковую ошибку мастера, подключавшего нам плиту.

Дело в том, что, покупая электроплиту, мы сразу заказали ее установку. Услуга стоила 1800 рублей. Приехавший специалист (мы ждали его неделю, атакуя звонками магазин, потом подрядную организацию, потом непосредственно мастера) долго жаловался на свою жизнь. Причитал, как мало ему платят, что контора забирает большую часть денег себе, а ему оставляет 200 рублей, которых едва хватает на проезд. Сказал, что клиентов очень много и к нам он прибыл поздним вечером, в нерабочее время, только потому, что его попросила жена, которой стало нас жалко. Больше часа «колдовал под столешницей, что-то долбил, пыхтел и крякал, а потом, закончив, попросил сверху 700 рублей.

Когда он уехал, меня стали одолевать сомнения. Варочная панель работала, но, заглянув под столешницу, я заметил, что силовой кабель, к которому она должна быть подключена, остался торчать в стене нетронутым. Я глазам своим не поверил: «мастер» подключил мощную варочную панель к бытовой розетке, к которой был подключен духовой шкаф! И магазинный «специалист» не поленился штробить стену, чтобы подключить к розетке для духового шкафа еще и варочную панель.

На следующий день мы позвали рекомендованного нам друзьями электрика, который все подключил по уму. А то, что наделал горе-мастер, могло привести к возгоранию проводки. Деньги, заплаченные магазину, мы, кстати, вернули.

Работы электрика в квартире обошлись в 20 тысяч рублей и заняли около двух дней. Материалы стоили примерно столько же.

Сантехника

Что касается сантехнического оборудования, то перед началом отделки должны быть проведены все сети, к которым потом подключатся ванна, бойлер, унитаз, раковины, стиральная машина, посудомоечная машина и т.д.

Грамотный специалист должен скорректировать ваши пожелания с возможностями. Например, от того, где расположен выход канализации, зависит расположение туалета и прочих радостей современной жизни.

Работа сантехника обошлась нам в 16 тысяч рублей и длилась день.

Кондиционер

Иметь кондиционер с выводом дренажа на улицу – сегодня дурной тон. Во-первых, это портит фасад новенького дома. Во-вторых, доставляет неприятности прохожим в виде капели.

Так что если вы делаете ремонт в новостройке, то вам гораздо легче продумать слив конденсата, чем владельцам квартиры советской постройки, где кондиционер был буржуазным излишеством. Тем более что продумывать логистику будете не вы, а мастер. Конечно, легче и дешевле кинуть трубку на улицу, но это средневековые представления о комфорте.

Размещать кондиционер лучше всего как можно ближе к мокрой зоне. И при выборе высоты необходимо сделать поправку на натяжные потолки. Отступ между верхушкой устройства и потолком должен быть не меньше трех сантиметров, чтобы оно в принципе функционировало. Но лучше оставить 10 сантиметров. У большинства кондиционеров корпус открывается вверх. Если он сломается, то залезть внутрь и посмотреть, что случилось, будет проблематично.

Установка стоила нам около 10 тысяч рублей.

Потолки

Когда дело доходит до натяжных потолков, важно очень подробно объяснить рабочим (желательно даже составить схему на бумаге), где будут размещены светильники, лампы, светодиоды и прочие элементы освещения.

Нам не повезло. На словах мы объяснили строителям, что и где будет находиться. А на деле свет на кухне был выполнен зеркально нашему желанию. Видимо, на словах нечетко объяснили, чего хотим. А на бумаге нарисовать план размещения светильников не догадались. Пришлось переделывать за свой счет.

Потолки обошлись нам в 33 тысячи рублей (без переделки).

Кухня

Последним этапом ремонта, как правило, становится кухня. Здесь можно обратиться в конторы, которые сделают ее под заказ, либо купить с доставкой у популярного шведского производителя. На сайте этой компании есть удобная программа: вы рисуете ту кухню, какую хотите, а она подбирает к этому проекту все составляющие.

Именно в этой части мы решили сэкономить, отказаться от услуг мастеров и установить все самостоятельно. В принципе, работы было на два дня, но растянулись они на две недели. Эти шведы очень подробно и детально рисуют инструкции. Обошлись малой кровью – одним порезанным пальцем и двумя лишними дырами в столешнице, над которыми сокрушаешься первые два дня, а потом просто перестаешь замечать. В денежном выражении – около 90 тысяч вместе с доставкой.

Особых инструментов данные работы не требуют. Разве что дрель и электролобзик для столешницы, чтобы выпилить в ней прямоугольники под плиту и раковину.

Евгений СИДОРОВ

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