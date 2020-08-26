Спортплощадки зовут Качественная уличная инфраструктура для занятий спортом – черта современного города. Владивосток не отстает от веяний времени. В городе активно ведется ремонт муниципальных спортивных сооружений. В этом году работы проводят на 27 площадках в разных районах, уточняет пресс-служба мэрии.

Новые футбольные ворота, баскетбольные щиты и кольца, волейбольные сетки – необходимый набор инвентаря для дворовых спортплощадок. В этом году ими оборудуют более 20 объектов. Помимо этого, в рамках текущего ремонта на площадках восстанавливают резиновое покрытие, обновляют разметку, проводят покрасочные работы, ремонтируют систему освещения и по просьбам жителей устанавливают уличные тренажеры и турники.

По данным управления физкультуры и спорта мэрии, в завершающей стадии находятся работы по ремонту спортсооружений на Амурской, 20, Верхнепортовой, 76, Гамарника, 22, Енисейской, 18, Колесника, 5, Котельникова, 7, Русской, 13, Чапаева, 8 и в районе Океанского проспекта, 43. Также адаптируют для летних видов спорта капитально отремонтированные в прошлом году площадки и хоккейные коробки на Артековской, 1, Героев Хасана, 10-12, Карбышева, 54, Лермонтова, 93, Фадеева, 8а, Зои Космодемьянской, 12.

На этот год также запланирован ремонт площадок в районе проспекта 100 лет Владивостоку, 44а и 74, Хабаровской, 7, Гризодубовой, 63, Шепеткова, 25, Карбышева, 50/2, Океанского проспекта, 125 и 140, Борисенко, 58, Каплунова, 8, Фанзавода, 18, Светланской, 197.

В разгаре и ремонт одного из главных стадионов города – «Авангарда». В рамках первого этапа будет отремонтирована нижняя часть стадиона. Здесь появится универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, которая будет оборудована для игры в мини-футбол и баскетбол. Запланировано строительство двухэтажного административно-бытового комплекса, где будет обустроен техпарк для обслуживания мототехники спидвейных команд.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru