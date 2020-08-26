Мореходам выход к морю не закроют Власти Владивостока готовы поддержать развитие детской парусной школы «Алые паруса»

С жителями острова Русского, чьи дети посещают «Алые паруса», в конце минувшей недели пообщался глава приморской столицы Олег Гуменюк. Повод для встречи более чем серьезный: люди испытывают тревогу за будущее морской флотилии, которая не только занимает досуг детей, но и способствует их разностороннему развитию. А многим ребятам даже помогает определиться с жизненным выбором.

Участницей встречи стала также арендатор земельного участка в бухте Новик Виктория Ширяева, уточняет пресс-служба мэрии.

Именно это обстоятельство – появление на территории, где базируется ДЮПШ «Алые паруса», арендатора – и стало причиной для тревоги. Представители родительского комитета школы выразили обеспокоенность тем, что у детей больше не будет возможности заниматься парусным спортом. Как отметила председатель родительского комитета Светлана Буркова, в детской флотилии занимаются десятки ребят, проживающих на острове, причем занятия для детей проходят бесплатно.

Также на этой территории проводятся самые разные спортивные соревнования: по велоспорту, рогейну, бегу, в том числе традиционная гонка на льду «Тур острова Папенберг».

– Мы боимся, что арендатор, который планирует тут установить беседки, будет создавать препятствия для занятий, – выразила мнение жителей острова Светлана Буркова.

Но глава Владивостока заверил, что в администрации города приняты ключевые решения как раз для развития парусной школы, а не для того, чтобы она была закрыта.

– Мы прекрасно понимаем важность спорта для детей в целом и парусной школы на Русском в частности, – акцентировал Олег Гуменюк. – Именно поэтому недавно состоялась встреча с руководителем «Алых парусов» Артемом Моисеенковым, на которой мы обсудили проблемные вопросы. Город не только ничего не отнял у школы, напротив, по итогам встречи буквально накануне подписан договор аренды на ангар, причем на льготных условиях, где школа сможет хранить флот и снаряжение, обустроить ремонтную базу и даже проводить отдельные спортивные мероприятия и тренировки. Мы также при необходимости готовы помочь в благоустройстве территории.

Отметим, что ангар расположен на берегу бухты, поэтому здесь удобно будет обустроить выход в море для лодок. Более того, у парусной школы никогда не было своего помещения – теперь оно появилось на законных основаниях. И прилегающая территория также может свободно использоваться для тренировочного процесса и спортивных мероприятий.

Также Олег Гуменюк напомнил о договоренности с арендатором земельного участка о том, что она не только не будет препятствовать работе парусной школы, но и, напротив, готова поддержать спортивные мероприятия. Предприниматель намерена предоставить возможность бесплатно хранить на территории флот и снаряжение.

Вместе с тем на земельном участке давно было необходимо навести порядок и создать комфортную территорию для отдыха горожан. Как уточнила Виктория Ширяева, для проведения демонтажа аварийных конструкций и безопасной работы техники временно были установлены бетонные блоки.

– Арендатор уже приступил к вывозу строительного мусора, расчистке территории. Строить здесь ничего нельзя по закону, только легкие конструкции, – пояснил мэр. – Думаю, в перспективе есть все основания для конструктивного сотрудничества школы и предпринимателя.

Олег Гуменюк напомнил также, что на базе порохового погреба № 13, расположенного в непосредственной близости, планируется создать один из объектов музея-заповедника «Владивостокская крепость», и сотрудничество с этой организацией также может стать полезным и перспективным для всех.

Встреча завершилась на позитивной ноте: родители юных мореходов поблагодарили главу города за поддержку парусной школы и выразили надежду, что все планы обязательно осуществятся.

Кстати

Подробно о создании детско-юношеской парусной школы (ДЮПШ) «Алые паруса», ее буднях, достижениях, сложностях существования и надеждах, а также о замечательных людях, подвижниках, основавших эту школу, вы можете прочитать в материале «Воспитание мореходов», опубликованном в газете «Владивосток» в номере за 16 августа 2017 года.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru