Без Интернета грызть гранит науки «невкусно» Система образования одной из первых столкнулась со сложностями, возникшими из-за эпидемии коронавируса: дистанционный формат, на который школы перешли в конце минувшего учебного года, показал как готовность отрасли работать в новых условиях, так и ее изъяны. Именно поэтому необходимо активно внедрять цифровые технологии в процесс обучения.

На этом заострил внимание губернатор Олег Кожемяко на августовском совещании с работниками образования. По его словам, прошлый учебный год стал непростым для всех: переход в онлайн-формат на всех уровнях обучения, дистанционная сдача экзаменов в вузы, обеспечение условий санитарной безопасности при проведении ЕГЭ.

– С одной стороны, ситуация показала нашу готовность работать в новых условиях, с другой – потребовала принятия оперативных решений и выработки конкретных мер. И наши педагоги в целом достойно справились с задачами, – отметил Олег Кожемяко.

Вместе с тем переход на дистанционный формат обучения выявил и ряд проблем, которые актуальны для большей части приморских школ.

– Это дефицит компетенций педагогов, слабая техническая оснащенность образовательных учреждений и учащихся. В ряде случаев это и низкая мотивация всех участников образовательного процесса, и отсутствие желания работать в новых условиях. Новый формат свидетельствует о необходимости активно внедрять цифровые технологии в систему образования, – обозначил губернатор.

Сегодня лишь 168 школ Приморья (33 %) имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет. В 2020 году этот показатель увеличится почти в два раза. Однако это лишь условие для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды – задачи, поставленной национальным проектом «Образование». Для полной ее реализации уже сейчас необходимо повсеместно внедрять в образовательный процесс цифровые ресурсы, такие как «Российская электронная школа», АИС «Приморский край. Образование» и другие, подчеркнул глава региона.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / правительство ПК