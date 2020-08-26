Настоящее образование – только очное Новый учебный год в Приморье планируется начать в традиционном, очном формате. Однако власти региона готовы к различным сценариям развития событий.

Об этом в минувшую пятницу заявил губернатор Олег Кожемяко на ежегодном августовском совещании работников образования Приморья, которое в этот раз прошло в Уссурийске. На нем педагоги со всего края подводили итоги прошедшего учебного года, определяли перспективы развития образовательной системы на будущее и обсуждали актуальные вопросы.

Одним из самых важных стал вопрос о том, как начнется и будет проходить новый учебный год.

По словам Олега Кожемяко, 1 сентября школы, колледжи и другие средние учебные заведения откроют двери для учащихся очно. Однако образовательным организациям в связи с опасностью коронавируса придется вносить существенные коррективы в сложившийся уклад школьной жизни исходя из выпущенных Роспотребнадзором рекомендаций.

– Прописаны санитарные правила для учреждений образования. Все школы прошли мониторинг на готовность к началу учебного года, поэтому пока мы не видим особых препятствий, главное – соблюдать все необходимые нормы, – цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

Отметим, что накануне миф о том, что онлайн-формат может напрямую войти в режим обучения, развеял в своем видеообращении к педагогическим работникам министр просвещения России Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что школы страны никогда не перейдут на полный дистанционный формат. Это лишь дополнительные наработки, применять которые в минувшем учебном году было вынужденной мерой. По мнению министра, ничто не заменит очное образование, способствующее в том числе социализации детей.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / правительство ПК