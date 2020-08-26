Термометры, дезсредства, маски: школы обеспечивают безопасную учебу Готовность к новому учебному году проверяют в эти дни в учреждениях образования Владивостока. В первую очередь административные комиссии смотрят, есть ли в них антибактерицидные лампы, бесконтактные термометры, маски для педагогов, дезинфицирующие вещества и графики дезинфекции, уточняет пресс-служба мэрии.

– Проверены будут все 78 муниципальных школ. Предварительно всем директорам направлены перечни, что должно быть закуплено к началу учебного года. Если обнаружим недостаток каких-то средств, рекомендуем их приобрести и проверим школу повторно, – подчеркнул начальник отдела по координации исполнения административного законодательства и взаимодействия с органами власти Андрей Гончаров.

В школе № 23, которую комиссия посетила накануне, к началу учебного года готовы и детей ждут с нетерпением.

– Конечно, учебный процесс будет скорректирован в условиях пандемии. Дети не будут ходить по кабинетам, а будут учиться в одном. Педагоги будут постоянно работать в масках. А вот ученики – по собственному желанию, рекомендациями им разрешено на уроках быть без масок. В любом случае запас масок мы всем предоставим. На полу перед кабинетами сделана разметка, чтобы при входе соблюдалась социальная дистанция, – рассказывает директор школы Оксана Глушак.

Напомним, что соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования школы должны не только в день открытия, но и на протяжении всего учебного года.

Отдел новостей «В»

Фото Татьяны МЕЕЛЬ / vlc.ru