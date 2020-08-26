Звонок на урок Школы Приморья готовы к началу нового учебного года. Об этом министр образования края Наталья Бондаренко доложила на заседании регионального оперативного штаба на минувшей неделе, информирует пресс-служба краевого правительства.

По словам министра, все общеобразовательные учреждения получили рекомендации по организации работы, подготовленные Министерством просвещения РФ совместно с Роспотребнадзором.

Одно из главных новшеств: теперь в учебных заведениях за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения детей по всем предметам, кроме тех, занятия по которым требуют специального оборудования. Речь идет о физкультуре, технологии, физике и химии, информатике.

Также в школах должны проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств и тщательной обработкой всех контактных поверхностей, регулярно устраивать проветривания и процедуры обеззараживания воздуха, предусматривающие применение специального оборудования.

Кроме того, запрещено проведение в школах массовых мероприятий с присутствием учеников разных классов, родителей и граждан, не являющихся школьными сотрудниками, в одном месте.

– В связи с этим нужно уделить особое внимание организации 1 сентября торжественных линеек в школах. То есть на линейке у первоклассников могут быть только сами первоклассники, – подчеркнула министр.

В течение последней недели накануне старта учебного года в городах и районах края проходят традиционные педсоветы, на которых сотрудникам образовательных учреждений дополнительно разъясняется, как должен проходить учебный процесс в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / правительство ПК