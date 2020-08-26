Изучаем прошлое ради будущего: в Приморье создают учебник краеведения Концепцию уроков краеведения в приморских школах обсудили на совещании рабочей группы под руководством губернатора Олега Кожемяко на минувшей неделе, информирует пресс-служба краевого правительства.

Как заявил глава региона, профильные ведомства совместно с издательством «Рубеж» вплотную подошли к запуску проекта.

– Мы начинаем большую работу, к которой шли на протяжении всего года. Решение о создании учебника краеведения для начальных и старших классов обусловлено просьбами самих приморцев, которые они озвучивали в ходе наших встреч. Мы понимаем, что знание истории родного края позволяет видеть будущее, будущее в наших детях – продолжателях славных традиций, которые формировали образ Приморья, начиная с первых поселенцев и заканчивая нынешней историей, – подчеркнул Олег Кожемяко.

По словам главного редактора издательства «Рубеж» Александра Колесова, есть уже первые наработки в этом направлении.

– Мы сформировали губернаторскую образовательно-просветительскую программу совместно с министерствами культуры и образования Приморья. Она называется «Арсеньев – XXI век» и включает в себя не только проекты и мероприятия, посвященные юбилею писателя, но и образовательные краеведческие программы, посвященные истории Приморья. Помимо полного издания собрания сочинений Арсеньева предусмотрено и издание учебных пособий для младшей и средней школы, – рассказал он.

Важность включения в краеведческую программу истории фигуры выдающегося ученого, исследователя, путешественника и писателя Владимира Арсеньева подчеркнул и губернатор Приморья.

– Приближается 2022 год – год 150-летия со дня рождения Арсеньева. Это человек, который сделал многое для того, чтобы Приморье было известно всему миру. Его исследовательские работы переведены на многие языки, сняты фильмы. И, конечно, знание его истории сейчас особенно актуально, – обозначил Олег Кожемяко.

Глава края поручил профильным ведомствам и экспертам, задействованным в процессе подготовки книг, в ближайшее время изучить всю документацию и техническое задание на готовящийся продукт. По мнению Олега Кожемяко, это должен быть не просто учебник, который будет пылиться на полке, а настольная книга по изучению родного края.

– Хотелось бы, чтобы учебники, которые появятся в результате наших совместных усилий и трудов, были интересными, красочными, познавательными, а появляющаяся в библиотеках литература вызывала живой интерес, – подытожил он.

Отдел новостей «В»