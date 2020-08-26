К «Диктанту Победы» готовы на суше и в море Приморье присоединится к Всероссийской акции «Диктант Победы», которая состоится 3 сентября и станет одним из ключевых событий Года памяти и славы.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы», уточняет краевая пресс-служба. По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.

– Тесты содержат вопросы о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход Великой Отечественной войны. Кроме того, есть задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне. Хочется пожелать всем приморцам получить только самые высокие баллы за свою работу, – подчеркнула координатор проекта «Историческая память» Анна Алеко.

Количество площадок для проведения акции в Приморье значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом – с 4 до 70. При регистрации на сайте участники могут выбрать ту, что им удобна. Желающие могут также пройти тест онлайн через специальное приложение со своего смартфона или другого гаджета.

В число организаций, заявивших об участии во всероссийском историческом тесте, вошли силовые ведомства: МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия. Они проведут акцию в том числе в своих профессиональных учебных заведениях. В Приморье это Дальневосточная пожарно-спасательная академия и Владивостокское президентское кадетское училище. «Диктант Победы» напишут даже в море – на учебных судах «Мир», «Херсонес» и «Профессор Хлюстин».

Ранее организаторы проекта «Историческая память» отмечали, что в целом по стране «Диктант Победы» в 2020 году готов писать миллион человек – с учетом тех, кто будет участвовать в акции онлайн.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / Правительство ПК