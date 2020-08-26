Зачем жительница Владивостока оставляет записки на могилах Более сотни захоронений участников Великой Отечественной на Центральном кладбище ждут помощи добровольцев

«Седьмой участок города мертвых» – так назывался материал «В», вышедший в конце марта этого года и вызвавший многочисленные отклики читателей всех возрастов. Люди пожилые звонили и писали в редакцию, молодые эмоционально обсуждали в соцсетях, пересылая друг другу материал. И все были единодушны: забытые кладбища и безымянные могилы, особенно фронтовиков, это наш общий позор.

«Дед говорил, что здесь захоронен военнослужащий по имени Авериан. Когда деда не стало, за могилой следил мой отец. Сейчас моя очередь ухаживать за захоронением»

«За каждой из нас неофициально закреплено определенное захоронение, поддерживаем на них порядок. Могилы не должны быть заброшенными»

Напомним, что речь шла о Центральном кладбище Владивостока, закрытом в 1974 году и ранее именовавшемся Первореченским и Моргородским. А еще точнее – о его седьмом участке, который ныне называют адмиральским. Как уже писал «В», 75 лет назад здесь был похоронен контр-адмирал Кирилл Осипович Осипов, с декабря 1943 года возглавлявший Тихоокеанское I Высшее военно-морское училище подводного плавания, сегодня – ТОВВМУ им. адмирала Макарова. Осипов умер от сердечного приступа 9 мая 1945 года, стоя на трибуне, в торжественный момент объявления о капитуляции фашистской Германии. После погребения контр-адмирала на вновь сформированном седьмом участке Моргородского кладбища стали хоронить военных, большинство из которых участники Великой Отечественной войны. Вскоре эта территория кладбища стала неофициально именоваться «воинской». После закрытия погоста «воинский» статус седьмого участка забылся, а в памяти народа осталось название «адмиральский». О нынешней его печальной участи автору публикации рассказал капитан I ранга в отставке, действительный член Русского географического общества Борис Шадрин. Его прах захоронен здесь же: Борис Дмитриевич скончался 12 апреля 2020 года, через пару недель после публикации материала…

Гордость – слово непростое

У молодежи города есть замечательная традиция: уборка мест захоронений участников Великой Отечественной войны, локальных войн и тружеников тыла.

Как правило, гражданско-патриоти-ческая акция «Гордость» проходит на Морском кладбище. В этом году в связи с большим количеством обращений от жителей города, как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, было решено навести порядок на могилах участников Великой Отечественной войны на Центральном кладбище. В акции участвовали студенты Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, молодые сотрудники Дальневосточной энергетической компании и ГУФСИН России по Приморскому краю.

Так совпало, что в этот же день на «адмиральском» участке убирали две женщины. Как рассказала «В» одна из них – жительница Владивостока Светлана Лукьянова (на территории «адмиральского уголка» похоронен ее отец), они были удивлены неожиданному появлению молодых людей на кладбище.

– Подошла, выяснила, что ребята пришли убирать на могилах фронтовиков. Пояснила им, что воинские захоронения находятся в другом месте.

Работники МУП «Некрополь» снабдили волонтеров лопатами и граблями. И ребята помогли Светлане Лукьяновой и ее подруге привести в порядок шесть могил участников Великой Отечественной и покрасить две оградки. По словам женщин, они очень благодарны ребятам – без помощников они сделали бы гораздо меньше.

Забота по наследству

На территории «адмиральского уголка» много могил, подвергшихся вандализму. Памятники из мрамора и мраморной крошки разбиты, фотографии уничтожены, металлические оградки и таблички с именами свезли на металл. Чтобы установить, кто в них захоронен, Светлана Григорьевна на каждой безымянной могиле оставляет записки с номером своего телефона. Вдруг объявится кто-нибудь из родственников покойного. И одна записка сработала. Ей позвонила женщина, назвавшаяся Валентиной Викторовной, которая ухаживала за могилой, доставшейся ей… по наследству от деда. Как пояснила звонившая, она не знает, кто покоится в ней.

– Дед говорил, что здесь захоронен военнослужащий по имени Авериан. Но фамилию не сказал. Когда деда не стало, за могилой следил мой отец, сейчас моя очередь ухаживать за захоронением, – рассказала Валентина Викторовна.

– Вы представляете, как это здорово! Люди не знают, кто похоронен, но они поддерживают это захоронение. Что касается похороненных здесь летчика Большакова Л.В.

и капитана II ранга Сидельникова А.Е., то я уже дважды оставляла записки на их могилах, но так никто и не откликнулся. Мы не знаем, живы или нет родственники капитана I ранга Пирожного Владимира Акимовича. Их захоронения нуждаются в полном восстановлении, – говорит Светлана Лукьянова.

По ее словам, уборка могил на территории «адмиральского уголка» стала традицией для нее и ее товарок, чьи родственники покоятся на седьмом участке. Наводят здесь чистоту. Вот и накануне Дня ВМФ были: убрали, помянули всех умерших, на каждую могилу положили конфеты. А за время последнего «субботника» привели в порядок пять могил участников Великой Отечественной, две оградки покрасили. На большее у женщин не хватило сил.

Могилы ищут шефов

– После статьи во «Владивостоке» о заброшенных могилах на Центральном кладбище на меня вышли родственники военнослужащих, похороненных на седьмом участке. Один из них даже не знал отчество своего деда. Я с ним связалась по Интернету, выслала всю информацию, что у меня была. Посоветовала зайти на сайт «Память народа», возможно, он там что-нибудь узнает нового о своем родственнике. Мужчина был очень признателен за то, что мы делаем с подругами. У нас за каждой женщиной неофициально закреплена определенная могила, даже если это не ее родственник. Захоронения не должны быть заброшенными, – убеждена Светлана Григорьевна.

Так, Галина Борисовна Лисняк поддерживает захоронения Корнеева Степана Федоровича и его дочери, а также Тарана Алексея Гавриловича (его могила находится со стороны улицы Невской). Людмила Григорьевна Кихтан – ответственная за захоронение курсанта Тиунова Евгения Яковлевича, погибшего во время Великой Отечественной. Сама Светлана Григорьевна ухаживает за бывшим захоронением контр-адмирала Кирилла Осиповича Осипова, за могилой летчика, от которого осталось только фото, и могилой неизвестного моряка.

– Я считаю большой нашей удачей знакомство с председателем клуба ТОВВМУ «Морская душа» Ларисой Толстовкой. Она с интересом отнеслась к судьбе захоронений на седьмом участке преподавателей и военнослужащих училища. Мы передали им сведения об этих людях, которыми располагаем. Несомненно, курсантский поиск расширит и обогатит знания об этих героях и о самой войне. Так, захороненные здесь лейтенант Шадрин Б.А. и мичман Крячков П.Е. в годы войны служили на эсминце «Резвый», воевали на Балтике. Участники войны – преподаватель ТОВВМУ Пирожный Владимир Акимович и старший преподаватель кафедры боевого использования корабельной артиллерии капитан II ранга Гороховский Павел Федорович умерли совсем молодыми, в 38 лет, – рассказывает Светлана Григорьевна.

Светлана Лукьянова и ее подруги надеются, что захоронения участников Великой Отечественной войны и ветеранов ТОФ на седьмом участке Центрального кладбища не будут забыты и найдут достойных шефов в лице курсантов ТОВВМУ.

Со своей стороны, женщины обещают продолжить работу на территории «адмиральского уголка», пока у них есть силы и здоровье.

Согласно последним данным, сегодня на седьмом участке Центрального кладбища более 100 захоронений участников Великой Отечественной войны обезличены. Уважаемые читатели газеты «Владивосток», горожане! Если у вас есть желание и возможность помочь в восстановлении могил героев или вам известна какая-нибудь информация о захороненных здесь военнослужащих, позвоните Лукьяновой Светлане Григорьевне: 8-966-270-96-20.

Сергей КОЖИН

Фото:

предоставлено Светланой ЛУКЬЯНОВОЙ, Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru