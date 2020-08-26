Нам дороги эти позабыть нельзя… «Освобождение. Память общей судьбы» – так называется художественно-историческая экспозиция, открывшаяся в выставочном комплексе «Централь» во Владивостоке. Она посвящена подвигам советских солдат-освободителей в Азии и на Тихом океане в завершающем этапе Второй мировой войны.

Основная часть стендов в подробностях рассказывает о боевых действиях, которые вели части Дальневосточных фронтов и ТОФ, освобождавшие северо-восток Китая и северные районы Кореи от поработителей, показывает малоизвестные детали разгрома главной сухопутной группировки японских милитаристов.

На выставке представлены редкая фотохроника, документы, письма и открытки с фронта, подлинные предметы времен войны, боевое оружие той поры, произведения живописи и графики приморских художников, посвященные Победе и защите дальневосточных рубежей СССР. Интерес вызывает и военная форма, которую носили маршал Советского Союза Кирилл Мерецков, генерал-лейтенант артиллерии Григорий Куликов и рядовой краснофлотец.

Экспозиция имеет статус международной. Ведь советские воины освобождали сопредельные земли плечом к плечу с корейскими и китайскими солдатами. Помимо исторических экспонатов на выставке можно увидеть фотоматериалы, демонстрирующие памятники бойцам Красной армии, павшим за освобождение Кореи и Северо-Восточного Китая. И 75 лет спустя память о совместной борьбе все так же сильна в этих странах.

Организаторами выставки выступили Международный конгресс промышленников и предпринимателей, Управление Росреестра по Приморскому краю, антикварная галерея «Раритет», Приморское краевое отделение Союза художников России, Владивостокская организация городов-побратимов и другие объединения.

Почетными гостями церемонии открытия экспозиции стали генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэнь Бинь, генеральный консул Республика Корея О Сунг Хван, руководители Общества изучения Амурского края, ДВО РАН, городского Совета ветеранов, представители администрации, депутатского корпуса и общественности Владивостока.

Выставка продолжит работу до 15 сентября. Жителей и гостей Владивостока приглашают в арт-галерею «Централь»: улица Светланская, 11 (на пересечении с улицей Алеутской), 2-й этаж.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА