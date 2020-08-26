И летели наземь самураи под напором стали и огня Как Красная армия и интернациональный «сталинский спецназ», разгромив японскую военщину, остановили многолетнее мировое кровопролитие

3 сентября исполняется 75 лет Победе советского народа над милитаристской Японией, положившей конец Второй мировой войне. В СССР это великое событие отмечалось всего дважды – в 1945-м и 1946 годах, когда этот день объявлялся нерабочим.

Помнит мир спасенный

Нужно сказать, что в мире единого дня празднования окончания Второй мировой нет по сию пору. Как известно, акт капитуляции представители Японии подписали 2 сентября. В Великобритании же считают, что война завершилась 14 августа, но никак эту дату не отмечают. В Корее, на Юге и на Севере, «красным днем календаря» признано 15 августа, в обеих странах люди несут цветы к памятникам героям-освободителям и проводят концерты на открытом воздухе. В самой Японии также именно 15 августа считается днем траура по погибшим и мольбы за мир, в этот день принято посещать храмы и кладбища. В США народ гуляет 2 сентября: американцы считают разгром Японии более значимым (видимо, из-за применения своих атомных бомб), чем победа над Германией. В Китае всегда день победы с размахом праздновали 3 сентября, поскольку она дала возможность создать нынешнюю КНР.

В этом году по инициативе жителей Сахалинской области Госдума РФ на законодательном уровне закрепила 3 сентября как День окончания Второй мировой войны, президент России Владимир Путин одобрил такое решение. Ранее, как мы помним, эта дата отмечалась у нас 2 сентября.

Спустя 75 лет Россия планировала отметить юбилей Победы с особым размахом. Увы, из-за коронавируса нынешние праздничные мероприятия пройдут, скорее всего, скромно.

Помимо России, США, Китая и стран Корейского полуострова об этой дате вспоминают в государствах, с которыми воевала или которые оккупировала союзница фашистской Германии Япония. В их числе Монголия, Филиппины, Сингапур, Индонезия, Вьетнам, Бирма, Таиланд, а также целый ряд островов в Тихом океане и бывших заморских колоний Франции, Голландии и Британии. Большинство политиков, дипломатов, историков порабощенных восемь десятков лет назад стран помнят, что именно Красная армия сломала хребет японской военщине. И тем самым установила мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Особая бригада

К юбилейной дате во Владивостоке подготовлен к печати сборник статей «75 лет Великой Победы. Борьба советского и китайского народов против японского милитаризма». Ее авторами выступили журналисты, писатели, историки, политики двух стран. В этой книге рассказывается о том, как наши народы совместно сражались и освобождали Китай.

…Как известно, 9 августа 1945 года началась Маньчжурская наступательная операция Красной армии против японских милитаристов. Всего за две недели более чем миллионная группировка Квантунской армии была разгромлена на оборонительных позициях, которые выстраивались более 10 лет.

Многим наступавшим в первом эшелоне советским соединениям придавались командиры и бойцы 88-й отдельной стрелковой бригады – по национальности чаще всего китайцы или корейцы. Они были проводниками и переводчиками, в ходе боевых действий многие из них погибли.

88-я отдельная стрелковая бригада стала самым необычным соединением нашей армии на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войны. Изначально бригада формировалась из советских граждан, проживавших в низовьях Амура и Уссури: эвенков, орочей, нанайцев, удэгейцев, а также этнических корейцев и китайцев. Позже боевой строй 88-й бригады пополнили перешедшие на советскую территорию из соседнего Китая участники организованного антияпонского сопротивления. Офицерами в бригаде были китайцы и корейцы. Исключение составляли советские специалисты по огневой и радиоподготовке, подрывному делу и десантированию с парашютом. В ходе дальнейшего формирования после 1942 года бригаду пополняли бойцами по призыву.

Начали с поддержки сопротивления

Решение о создании необычного соединения появилось несколько ранее. 16 апреля 1939 года начальники управлений НКВД Хабаровского и Приморского краев, Читинской области, а также начальники погранвойск Хабаровского и Приморского округов получили из Москвы шифрованную телеграмму № 7770. В ней говорилось следующее: «В целях более полного использования китайского партизанского движения в Маньчжурии и его дальнейшего организационного укрепления военным советам 1-й и 2-й Особых Краснознаменных армий разрешается в случаях обращения руководства китайских партизанских отрядов оказывать партизанам помощь оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами иностранного происхождения или в обезличенном виде, а также руководить их работой».

Из числа интернированных партизан – проверенных людей – небольшие группы перебрасывать обратно в Маньчжурию в разведывательных целях и для оказания помощи движению сопротивления.

Начальникам погранвойск приграничных округов предлагалось оказывать содействие военным советам армий как в части переброски на территорию Китая сформированных групп, так и в части возвращения переходящих советскую границу партизанских групп и отдельных разведчиков-связистов. Такая работа велась постоянно. Удачные рейды подготовленных разведчиков приносили важную информацию.

Наиболее массовые переходы в СССР активных борцов с японскими захватчиками произошли в период усиления карательных операций Квантунской армии против многочисленных отрядов китайских партизан. Эти отряды активно действовали в лесах и горах на территории сегодняшних провинций Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь. Внезапные нападения партизан раздражали японских оккупантов, и они вынуждены были направлять против них регулярные части, технику, а иногда и привлекать авиацию.

К 1942 году оперативная обстановка складывалась не в пользу китайских отрядов сопротивления. Их личный состав был измотан постоянными боями с наседавшими со всех сторон японскими регулярными войсками. Испытывая нехватку боеприпасов, транспорта и продовольствия, китайцы были вынуждены отступать на советскую территорию. Так как многие командиры и рядовые бойцы таких партизанских отрядов были коммунистами, они с готовностью вступали в 88-ю бригаду.

Личный состав бригады пополнялся также подразделениями некоммунистического толка. Например, уроженец провинции Ляонин Чжан Вэйго был кадровым офицером марионеточной армии Маньчжоу-Го. 7 июля 1942 года он поднял восстание. Под его руководством 170 китайских солдат захватили оружие, убили своих японских командиров, разбили рацию и вышли на берег пограничного Амура. Восставшие имели при себе шесть автоматов, более 100 винтовок и два легких миномета. Когда японцы узнали о мятеже, они бросились в погоню, началась перестрелка. Погрузившись в приготовленные весельные лодки, мятежники переправились через Амур. На левый, советский берег живыми смогли добраться только 70 человек, все они влились в состав 88-й бригады.

Из разведки вернулись не все…

21 июля 1942 года вышел приказ о создании 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта. Она дислоцировалась в селе Вятском под Хабаровском, одно подразделение базировалась вблизи Уссурийска. В состав бригады входило до пяти тысяч штыков в шести батальонах, войсковой разведке, артдивизионе, подразделениях связи и тыла.

Соединение имело еще одно неофициальное название – «сталинский спецназ». И все потому, что действовать его бойцам приходилось за линией фронта, на территории Маньчжурии. В приграничные районы, в тыл Квантунской армии, забрасывались разведывательные группы, состоявшие из трех-пяти бойцов.

Заброска производилась разными способами. Чаще всего самолетами в ночное время с парашютной выброской. Главной задачей был сбор информации о военных объектах противника, вооружении, технике, личном составе воинских частей японских агрессоров. Возвращались на советскую территорию далеко не все. Из каждых десяти заброшенных разведгрупп возвращались обратно не более двух-трех.

Также регулярно происходили встречи между лидерами китайских партизан и командованием Красной армии. Первая из них состоялась в Хабаровске еще 30 мая 1939 года. С советской стороны в ней участвовали командующий 2-й отдельной Краснознаменной армией командарм 2-го ранга Иван Конев (будущий маршал Советского Союза), член военного совета корпусный комиссар Николай Бирюков и начальник разведотдела армии полковник Евгений Алешин (ставший легендой войсковой разведки). С китайской стороны присутствовали руководитель партизанских отрядов в Северной Маньчжурии Чжао Шанчжи и командиры 6-го и 11-го отрядов Дай Хунбинь и Ци Чжичжун. Решались вопросы помощи советской стороной китайским партизанам вооружением и медикаментами, шел активный обмен оперативной информацией.

Одна на всех Победа

К августу 1945 года в бригаду входило три батальона, сформированных из китайцев, и один полностью составленный из корейцев, еще несколько подразделений укомплектовали представителями народностей Средней Азии с советским гражданством. Командиром бригады служил опытный китайский военный и революционер подполковник Красной армии Чжоу Баочжун.

Советское военное командование планировало в случае войны с японцами осуществлять массовую заброску диверсионных групп из состава 88-й бригады в тыл Квантунской армии. Однако в августе 1945-го часть бригады (оставшуюся после того, как большинство личного состава было придано наступавшим советским войскам в качестве проводников и переводчиков) включили в состав 5-го стрелкового корпуса, который вел наступление от границы южнее Хабаровска на город Цзямусы.

В тот период на вооружении бригады состояло 4312 винтовок, 370 автоматов, 48 станковых и 63 ручных пулемета, 16 противотанковых ружей, 21 артиллерийское орудие и 23 автомашины.

21 августа советские войска вошли в Харбин. Офицеры-китайцы из 88-й бригады заняли руководящие должности в гражданской и военной ветвях власти послевоенной страны. Всего из села Вятского и Уссурийска в Китай было направлено 412 китайцев-коммунистов – младших и средних командиров Красной армии. На освобожденных от японского гнета территориях они налаживали мирную жизнь.

Решением советского командования десять бойцов 88-й бригады, включая ее командира подполковника Чжоу Баочжуна, заместителя по политической части Ли Чжаолиня и комбата Цзин Жичэна, были награждены орденами Красного Знамени, 45 человек – орденами Красной Звезды, 51 – медалями «За отвагу», 149 – медалями «За боевые заслуги». Всему личному составу бригады вручили медали «За победу над Японией».

Самая страшная в истории человечества мировая война завершилась в Китае разгромом милитаристской Японии. Именно здесь японская военщина 7 июля 1937 года, устроив провокацию на мосту Лугоуцяо под Пекином, начала военную кампанию по порабощению Китая. Это произошло параллельно с агрессией немецких фашистов против Австрии в 1938 году и против Польши в 1939-м. Вторая мировая война унесла жизни более 71 миллиона человек…

Сергей ЕРЕМИН, редактор сборника

Николай КУТЕНКИХ, инициатор написания книги и автор одной из статей

Фотохроника ТАСС

Фото Алексея ВОРОНИНА