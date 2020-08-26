Снова в школу. И в детсад С началом учебного года в Приморском крае возобновится работа не только школ, но и дошкольных учреждений. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко.

По словам главы Приморья, школьные и дошкольные учреждения начнут работать в День знаний, причем дети будут освобождены от ношения масок в процессе обучения.

– Первого сентября распахнут двери все школы Приморского края, а также заработают детские сады, которые ранее работали в формате дежурных групп. Дети в школах и детсадах будут находиться без масок, однако педагоги и воспитатели, весь обслуживающий персонал, клининговые компании, охрана – все они обязаны соблюдать санитарный режим и находиться в масках, – заявил губернатор.

Олег Кожемяко подчеркнул также, что любые поборы с родителей на обеспечение эпидемиологического режима должны быть исключены.

– Все организации – и школы, и детсады – получили необходимые средства и инвентарь для того, чтобы соблюдать санитарные правила. Это и средства дезинфекции, и термометры, и антибактерицидные лампы. Поэтому какие-либо сборы денег с родителей недопустимы, – подчеркнул губернатор.

Напомним, что дежурные группы в детских садах Приморья были организованы в период действия ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В одном только Владивостоке работали 490 дежурных групп на базе 116 дошкольных учреждений.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК