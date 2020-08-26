Сто и еще один: коронавирус забирает жизни приморцев За минувшие сутки 81 человек в Приморском крае заразился коронавирусной инфекцией, один житель региона не справился с болезнью. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба во вторник, 25 августа.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, ежедневно в Приморье продолжают регистрировать более 80 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших уже превысило 9 тысяч человек.

– За истекшие сутки в Приморском крае зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией, с нарастающим итогом общее количество заболевших составило 9123 случая, – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская. – Из заболевших почти 7 % (более 600 человек) – это медицинский персонал, заразившийся на рабочем месте.

Не справился с болезнью еще один житель Приморья. Таким образом, с начала эпидемии жертвами коронавируса в регионе стал 101 человек.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 128 человек – до 7350.

Тем временем в крае продолжается активная административная работа, призванная пресечь нарушения санитарно-эпидемиологического режима. В рейдах в минувшие сутки участвовало более 680 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, в работе административных комиссий в муниципалитетах – более 470 человек. Специалисты проверили более 2100 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители региона должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться социальной дистанции.

Отдел новостей «В»

Инфографика пресс-службы правительства ПК