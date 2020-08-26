Судостроители Приморья опасаются кадровой катастрофы Верфи региона могут остаться без среднего профессионального звена: на производстве трудятся либо вчерашние выпускники, либо пенсионеры. Об этом заявили представители судостроительных предприятий на тематическом круглом столе, в котором также приняли участие делегаты от образовательных учреждений и правительства Приморского края.

– Мы находимся на грани кадровой катастрофы. На предприятиях выпадает среднее звено, остаются либо выпускники без опыта работы, которых еще нужно учить и учить, либо специалисты возрастом старше 60 лет, которые уже не могут или не хотят передавать имеющиеся знания. Если не поставить на поток подготовку квалифицированных кадров, судостроительную отрасль на Дальнем Востоке можно будет попросту хоронить. Именно поэтому мы собрались здесь, чтобы создать углубленный симбиоз между бизнесом, образованием и властью. Сегодня это вопрос развития и экономического благополучия нашего региона, – задал тон разговору врио генерального директора АО «Восточная верфь» Александр Лысенко.

Депутат ЗС ПК Геннадий Лазарев обратил внимание участников круглого стола на необходимость организации курсового обучения специалистов. Тогда, по его мнению, нужные специалисты могут появиться уже к концу года. Также депутат предложил обучать судостроителей не только во Владивостоке, но и в филиалах вузов по краю. Например, специалистов для Находкинского судоремонтного завода можно будет обучать в непосредственной близости от предприятия.

Итогом встречи стало решение о реализации курсового обучения по аналогии с недавно реализованной программой обучения поваров на базе колледжа ВГУЭС. Для обеспечения предприятий общепита кадрами правительство выделяет средства на обучение 370 студентов, а также грант на обновление материально-технической базы для подготовки студентов кулинарных специальностей.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА