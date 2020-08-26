Гриппу преградят путь мобильные комплексы Вакцинация против гриппа, которая начнется в Приморье в первый день осени, поможет минимизировать осложнения в случае сочетания у заболевших гриппа и COVID-19. Впервые в этом году приморцы смогут привиться в мобильных палатках, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как отметила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка, в текущей эпидемиологической обстановке возможно сочетание гриппа и коронавирусной инфекции.

– Это две респираторные инфекции, которые взаимно отягощают друг друга. Если человек заразится одновременно гриппом и коронавирусом, смертность в данной группе пациентов будет высока, – подчеркнула она.

Предотвратить такой сценарий развития событий призвана кампания по вакцинации населения от гриппа, которая пройдет в период с 1 сентября по 1 ноября. Планируется бесплатно привить 60 % жителей Приморского края – более 1 млн человек.

При этом врачи опровергают информацию о том, что прививка от гриппа способствует повышению заболеваемости коронавирусом.

– Даже если пациент находится в инкубационном периоде COVID-19, сделанная в этот период прививка от гриппа будет действовать в положенное время именно от гриппа. Она не утяжеляет течение коронавирусной инфекции, но может значительно снизить количество осложнений, если у человека будет сочетание гриппа и COVID-19, – пояснила Евгения Шутка.

Напомним, что в этом году впервые для вакцинации будут задействованы мобильные комплексы, которые расположатся во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске возле торговых центров. Обратившись в них, при себе нужно иметь лишь документ, удостоверяющий личность.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»