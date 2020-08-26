Многофункциональные центры снова функционируют Еще два отделения МФЦ, ранее закрытых для посещения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Приморье, возобновляют работу с 1 сентября. Вновь откроются МФЦ в Уссурийске и Находке. Часть офисов еще некоторое время будет работать исключительно по предварительной записи, уточняют в пресс-службе правительства края.

По информации представителей краевого МФЦ, сегодня прием в том или ином формате ведут практически во всех центрах и офисах «Мои документы», за исключением трех участков в Уссурийске, Находке и Владивостоке. Два из них возобновят работу с началом осени.

– В Находке пункт МФЦ на Школьной, 18 будет принимать граждан по предварительной записи. А офис в Уссурийске на улице Пушкина, 4 начнет работать сразу без ограничений для всех посетителей. Единственным закрытым для заявителей останется центр «Мои документы», расположенный во Владивостоке на улице Борисенко, 102. Дата его открытия пока не определена, – рассказал директор МФЦ Приморского края Сергей Александров.

Уточнить, в какие центры нужно записываться, а в какие нет, можно на сайте краевого МФЦ. Там же доступен полный перечень услуг, оказываемых при очном посещении офиса.

Отдел новостей «В»