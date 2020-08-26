Необычную акцию «Набор строителя» объявил завод по производству бетона «Трилитон» Клиенты, впервые купившие бетон «Трилитон», получат от завода подарок – набор строителя. Набор строителя – это шесть предметов, необходимых каждому без исключения строителю на любой стройке: перчатки, скотч, рулетка, фонарик, складной нож и термос, упакованные в фактурную «бетонную» коробку.

Как пояснили представители завода, в акции могут участвовать физические лица и индивидуальные предприниматели. Марка бетона и способ приобретения у официального агента - Единого центра снабжения ДВ (в офисе на ул. Русской, 65 или онлайн через интернет-портал www.dvcentr.ru) не имеют значения. Главное условие, чтобы покупатель приобретал бетон «Трилитон» впервые.

Спешите покупать качественный бетон и получать отличные подарки! Количество наборов строителя ограниченно.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА