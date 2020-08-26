За утками-мандаринками присмотрят… лисы Почти 400 тысяч цветов и 30 топиарных фигур украшают сегодня улицы приморской столицы. На днях городское управление дорог и благоустройства приступило к установке новых арт-объектов.

В разных районах Владивостока разместят 21 тематическую фигуру. Первые – креветка и гребешок – уже поселились на набережной Спортивной гавани, а на этой неделе специалисты смонтируют уток-мандаринок в районе улицы Успенского, 100. Также планируется установить фигурки лис, осьминогов, куликов и другие «травяные» скульптуры.

Кроме того, в этом году городские озеленители уделили большое внимание оформлению клумб. Во всех районах высажено почти 400 тысяч цветов. При этом яркие композиции украшают не только традиционные места, с начала сезона в городе стало на 15 клумб больше. Общее количество цветников в городе – 130.

– Ассортимент цветочной рассады большой. На клумбах города своим великолепным цветением радуют агератум, бегония вечноцветущая, виола, иризене, колеусы, георгины, пеларгония, петуния, калибрахоа, сальвия, тагетес, циния, фестука, канны, капуста декоративная, флоксы, лаванда, остеоспермум, гвоздика, цинерария и многие другие цветы, – рассказывают специалисты отдела текущего содержания и озеленения мэрии.

Также в этом году в городе высадят 25 тысяч деревьев и кустарников.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы мэрии Владивостока