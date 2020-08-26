Ужасы благословенного Лукоморья Доморощенный бизнес, поднявшийся на туристах на южном побережье края, процветание Приморья не интересует

Власти региона неустанно призывают развивать цивилизованный туризм. Но их, похоже, не слышат. Миллионы рублей от туристического бизнеса в благодатном для летнего отдыха Хасанском районе пролетают мимо местного и краевого бюджетов, оседая в карманах нечистых на руку предпринимателей.

Прямое тому свидетельство – итоги совместного рейда краевой налоговой службы и полиции в селе Андреевка, расположенном в бухте Троицы залива Посьет.

В мероприятии по выявлению случаев незаконного предпринимательства участвовали 12 сотрудников налоговой службы, прикомандированные из разных районов края, три сотрудника патрульно-постовой службы, сотрудник отдела по выявлению преступлений на потребительском рынке и корреспондент «В».

Куда уходят деньги?

Подобные комплексные проверки налоговики проводят с декабря прошлого года. За восемь месяцев оперативно-мобильными группами (ОМГ) проверено 138 объектов общественного питания и розничной торговли во Владивостоке, Находке, Большом Камне, Дальнегорске, Уссурийске. Все проверки были результативными, то есть выявили нарушения. Это неприменение либо отсутствие контрольно-кассовых аппаратов, работа без каких-либо документов – в общем, незаконная предпринимательская деятельность. Как следствие, только в виде штрафов ОМГ положили в бюджет 1,5 млн рублей.

Участие сотрудников полиции в рейдах – вынужденная необходимость на случай непонимания, агрессии со стороны проверяемых или иных эксцессов. Такое тоже случалось.

– С полицейскими нам легче работать. Это один из рычагов, помогающих установить личность проверяемого человека. Иностранные граждане, которые тут работают, завидев удостоверение сотрудника налоговой службы, сразу перестают понимать русский язык или заявляют об отсутствии документов. Когда же появляются полицейские, гастарбайтеры становятся разговорчивыми, – рассказал «В» главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России по Приморскому краю Олег Зубарев.

В минувший четверг объектом интереса ОМГ стало село Андреевка, входящее в состав Зарубинского городского поселения. И это неспроста.

Основанная в 1924 году, Андреевка сегодня – одно из самых популярных мест отдыха жителей не только Приморья, но и других регионов Дальнего Востока. Если бы не туризм, этот населенный пункт, где официально проживает не более 400 человек, давно бы исчез с карты нашего края. Поскольку для местных жителей сдача жилья отдыхающим – единственный заработок.

Благодаря теплому морскому течению температура воды в бухте Троицы на 3-5 градусов выше, чем на пляжах Находки, Врангеля или Ливадии, и это привлекает десятки тысяч туристов, особенно сейчас, когда граница закрыта из-за коронавируса. За короткий купальный сезон отдыхающие оставляют на здешнем побережье сотни тысяч, если не миллионы рублей. Доходят ли проценты с этих денег до бюджетов Хасанского района и Приморского края? Вопрос, конечно, интересный. Ответ на него и должен дать комплексный рейд краевой налоговой службы и правоохранительных органов.

Но сначала несколько слов о самой Андреевке, удаленной от Владивостока почти на 210 км.

Территория традиционной антисанитарии

Для тех, кто отдыхает на море впервые, Андреевка с ее базами отдыха, кемпингами, гостевыми домиками, комнатами в частном секторе и прочими будками, приспособленными под жилье на берегу теплой бухты, возможно, покажется шикарной альтернативой Таиланду, Вьетнаму или Южному Китаю. Однако те, кто хоть раз побывал здесь в летний сезон, как правило, в Андреевку не возвращаются: не комильфо.

Во-первых, из-за вавилонского столпотворения это не лучший вариант для спокойного и тихого отдыха. Во-вторых, дороговизна продуктов и товаров в местных магазинчиках и лавках (накрутка в 2-3 раза по сравнению с ценами на материке) высасывает все деньги из кошелька. При этом продавцы предпочитают расчет за наличные либо перевод денег на их банковскую карту. То есть без кассового аппарата, чтобы не светить перед налоговой реализацию продукции или оказанные услуги. Исключение составляет местный супермаркет известной в крае торговой сети – пожалуй, единственное здесь место цивилизованной торговли.

В-третьих, свою лепту в негативный образ Андреевки вносит антисанитария в здешних столовых, кафе и забегаловках. В них нет возможности вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком. А блюда готовят из невесть где взятых продуктов: мяса, курицы, даров моря. У персонала точек общепита поголовно отсутствуют паспорта, санитарные книжки, трудовые договоры, как и товарно-транспортные накладные и документы на аренду помещений. В чем неоднократно убеждались участники нашего рейда. Для полноты картины осталось над этими «тошниловками» вывесить лозунг: «Милости просим, кишечная палочка и сальмонелла заждались!»

Здесь же, под открытым небом, вам предложат шашлык из мяса неизвестной свежести, обильно обработанного специями и ароматным соусом. Порция шашлыка из свинины – 600 рублей. По словам уличного кулинара, работавшего без перчаток, «еще вчера этот шашлык хрюкал». Проверить правдивость его слов невозможно: документов на мясо, как и на предпринимательскую деятельность, у шашлычника нет. О наличии санитарной книжки не стоит и говорить.

Остается добавить, что в центре курортного городка, на улице Набережной, 6, можно запросто провалиться в открытый канализационный колодец либо наткнуться на разлагающиеся под солнцем кучи мусора и объедков, над которыми роятся мухи. Судя по всему, систематический вывоз бытовых отходов в Андреевке и уборка территории не налажены. Очистных сооружений в поселке тоже нет, фекальные воды из туалетов многочисленных баз отдыха стекают прямо в море…

Все эти минусы местного туризма должны стать объектом внимания главы администрации Хасанского муниципального района, краевого управления Роспотребнадзора и санэпидемслужбы. Пока не грянул гром в виде какой-нибудь кишечной эпидемии.

Кстати, за пять дней до визита в Андреевку нашей ОМГ на побережье Троицы работала административная комиссия Хасанского района. В числе прочих туристических объектов под контроль ревизоров попала база отдыха «Океан», на которую поступало много жалоб от отдыхающих. По словам председателя комиссии Андрея Фоменко, в ходе проверки действительно были выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований, введенных в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией: сотрудники базы не соблюдали масочный режим, не проводилась термометрия гостей, отсутствовали графики уборки помещений общего пользования и гостевых домиков. В столовой по соседству с «Океаном», арендованной индивидуальным предпринимателем, отсутствовали санитайзеры для обработки рук, журналы обработки помещений, персонал был без масок, стулья не были расставлены на безопасном расстоянии друг от друга. Но, по заявлению господина Фоменко, работники столовой и базы отдыха «Океан» «незамедлительно устранили все нарушения». Хочется в это верить.

Полномочий на репрессии нет

В минувший четверг члены ОМГ, проверяя в Андреевке объекты общепита и торговли, также столкнулись с повсеместным игнорированием масочного режима. Хотя режим повышенной готовности в Приморье продлен до 28 августа, его никто не отменял. По большому счету, налоговики и полицейские в средствах защиты выглядели белыми воронами среди посетителей и работников кафе и магазинов, которые попали под контроль ОМГ.

Как и предупреждал Олег Зубарев, без конфликта во время рейда не обошлось. Но сначала была контрольная закупка: налоговый инспектор приобрела бутылку холодного чая за 80 рублей в кафе «Китайская кухня», что на улице Школьной, и не получила кассовый чек после расчета. Как оказалось, контрольно-кассовый аппарат в заведении отсутствовал. Вместо чека посетителям вручали бумажку с иероглифами и какими-то цифрами, видимо, ценами блюд. Судя по рукописной рекламе, приклеенной на стойке бара, блюда эти готовили китайцы. Но, как позже выяснилось, китайцами здесь и не пахло. Экзотическая вывеска – заманиха для посетителей.

Предъявленное удостоверение сотрудника налоговой службы лишило продавщицу дара речи. Затем в ней проснулась агрессия. Женщина категорически отказалась назвать свое имя-отчество, а также данные своего работодателя и номер его телефона. Как заведенная, она твердила, что ничего не знает, что она всего лишь пешка, продавец по найму и работает здесь всего неделю на некоего Виталия Дмитриевича. Установить истинного владельца «Китайской кухни» оказалось невозможно: уголок потребителя, где были бы представлены разрешительные документы, в кафе отсутствовал (кстати, такая же картина была во всех остальных объектах общепита, проверенных в этот день инспекторами).

Когда пришли сотрудники полиции, несговорчивая дама, как оказалось, жительница Уссурийска, сразу вспомнила свои паспортные данные. Видимо, до нее дошло, что упрямство и детский лепет до добра не доведут не только ее саму, но и работодателя.

По большому счету, «Китайскую кухню», работающую без кассы и разрешительных документов, надо закрывать. Ко всему, клиентов кафе обслуживала офииантка без трудового договора и санитарной книжки. Еще одна девица находилась за стойкой бара с собакой на руках, что является грубейшим нарушением санитарных правил.

К сожалению, у инспекторов нет полномочий на крайние меры, поэтому они ограничились протоколом об административном правонарушении, выписанным на продавщицу кафе. Она же понесет наказание за незаконную предпринимательскую деятельность в рублевом эквиваленте, которое определит суд. Остается надеяться, что решение Фемиды будет адекватным, чтобы заведение впредь работало с кассой, оформленным уголком потребителя и без замечаний к санитарному состоянию помещения.

Работа «мимо кассы» – норма?

В кафе «Армянская кухня» на улице Школьной, 17а тоже обслуживали клиентов без контрольно-кассового аппарата. Но здесь к появлению налоговых инспекторов отнеслись спокойно: «Признаем, виноваты. Паспортные данные для протокола? Пожалуйста!» Идиллию испортил неожиданно появившийся бритоголовый парень, пригласивший инспекторов на «разговор по душам», когда те заполнят протокол. Незнакомец не представился и не пояснил, какое отношение имеет к кафе. Естественно, ему вежливо отказали, мол, иди, парень, не мешай работать. Он и пошел. «Разговор по душам» закончился, так и не начавшись.

Точно так же, без кассы, работает кафе-гриль «Сезон» на улице Набережной, 6/1, принадлежащее ООО «Золотое руно», зарегистрированному во Владивостоке. Чтобы запротоколировать факт продажи товара без контрольного чека, инспекторам пришлось купить пирожок за 50 рублей. Увидев корочки налогового инспектора, продавец бросил на прилавок только что принятую от покупателя 50-рублевую купюру и потребовал вернуть кулинарное изделие. Инспектор деньги не взяла и сладкую улику не вернула. Вместо этого был составлен протокол по факту отсутствия контрольно-кассового аппарата. Владельца кафе ожидает штраф.

Самое поразительное, что эта точка общепита функционирует в Андреевке с 2015 года, и неизвестно, с какого времени они работают вот так – без кассы, исключительно в свой карман. Так что трудно представить, какие суммы в виде налогов проплыли за эти годы мимо районной и краевой казны.

Арендатор магазина на улице Солнечной, 22 в районе Рисовой Пади вообще не был зарегистрирован в налоговой инспекции как индивидуальный предприниматель. Из документов мужчина имел только водительское удостоверение. Остается только догадываться, каким образом и на каких условиях он смог арендовать помещение под торговую точку…

С аналогичными результатами проверок финишировали все члены ОМГ. За четыре часа работы было составлено 15 протоколов об отсутствии контрольно-кассовых аппаратов и 11 протоколов по фактам незаконной предпринимательской деятельности. Из них три протокола – заслуга сотрудника отдела по выявлению преступлений на потребительском рынке.

Вывод отсюда печальный: побережье бухты Троицы в селе Андреевка – не территория культурного отдыха, а гуляй-поле, где правят анархия, неуважение к закону, антисанитария и обман потребителей.

К слову, в Соединенных Штатах, которые у нас принято ругать и на которые мы постоянно оглядываемся, за работу без кассы бизнесмену грозит многомиллионный штраф. В долларах! И даже лишение лицензии на вид деятельности. А за махинации с налогами можно получить пожизненный срок за решеткой.

У нас же, по словам Олега Зубарева, удивляет наплевательское отношение самих отдыхающих к нарушениям в местных точках общепита и торговли. В Андреевке, расслабившись под лучами солнца, люди почему-то забывают о чистоплотности, о существовании правил торговли, о культуре обслуживания. Рассчитываясь за продукты в магазине или за обед в кафе, граждане не требует кассовый чек, как они это наверняка сделали бы у себя дома. Но если вдруг на отдыхе у кого-то случится пищевое отравление, то трудно будет доказать, что испорченный продукт приобретен именно у этого предпринимателя, именно в этой забегаловке.

И, кстати, нередко по возвращении домой туристы, будто спохватившись, пишут жалобы в налоговую инспекцию или в полицию на владельцев баз отдыха, магазинов, кафе, шашлычных: мол, меня обсчитали, некачественно обслужили или обещали тишину, а по ночам гремела музыка. Я не отдохнул, господа, примите меры! Но каких-либо документов, подтверждающих правоту заявителей, у них нет. К тому же после закрытия купального сезона зачастую трудно отыскать владельцев «провинившегося» кафе, магазина и даже базы отдыха.

Кто построит нам цивилизацию?

Сегодня на территории Хасанского муниципального района в зонах отдыха функционирует бесчисленное количество торговых точек, предприятий общепита и более сотни баз отдыха. Их точное число неизвестно, так как многие работают нелегально. Только у базы отдыха «Теплое море» в поселке Славянка нет проблем ни с налоговой, ни с бюджетами разных уровней. Это радует и огорчает одновременно: подавляющее большинство предпринимателей не понимает, что пришло время работать честно. Иначе правительство Приморья сделает соответствующие выводы. Точнее, уже делает.

В минувший вторник на заседании рабочей группы Государственного совета по туризму, физической культуре и спорту в Благовещенске губернатор Приморья Олег Кожемяко обратил внимание на то, что для развития туристической отрасли решающее значение будут иметь усилия, которые приложат власти на местах. Прежде всего в плане создания логистики туристской инфраструктуры и экологической полиции, разработки единого подхода к соблюдению сервиса в гостиницах. Он подчеркнул, что обеспечение комфорта для гостей края должно стать приоритетным направлением работы.

– Предстоит еще много сделать, чтобы пляжные места отдыха были или муниципальными, или переданы инвесторам, которые смогли бы сделать эти территории чистыми и доступными для отдыха. Туризм в мире дает 10 % ВВП, каждый десятый человек занят в этой сфере. Мы пока этот потенциал не используем полностью, – констатировал глава региона.

Кстати, на днях вице-губернатор Константин Шестаков, курирующий среди прочих вопросы развития туризма и международного сотрудничества, посетил Хасанский район с рабочим визитом. По мнению чиновника, чтобы побережье бухты Троицы сделать цивилизованным местом отдыха, надо идти по пути проектирования и поиска средств на концепцию благоустройства, на строительство дороги и локальных очистных сооружений. По его словам, в первую очередь необходимо очистить всю прибрежную часть от всех домиков и обустроить шезлонги, зонты, души, раздевалки.

Ознакомившись с состоянием торговли на территории села Андреевка, на своей странице в Facebook Константин Шестаков охарактеризовал ее так: «…Ужас, на самом деле». Точнее не скажешь.

Отсюда делайте выводы, господа предприниматели: если вы продолжите окучивать наше благодатное Лукоморье, ничего не вкладывая в повышение его комфортности и привлекательности, вас здесь заменят сознательные инвесторы. Иных вариантов не предлагается.

Сергей КОЖИН

Владивосток - пос. Андреевка - Владивосток

Фото Сергея КОЖИНА