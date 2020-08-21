Валерий Шапранов: Я смог остановить время В залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте проходит выставка одной картины – работы Валерия Шапранова «Обнаженная в интерьере» (16+).

Тем самым продолжается цикл выставок, посвященных приморским художникам, чьи юбилеи пришлись на этот год. Это еще одна возможность увидеть лучшие произведения наших авторов. В течение года каждый месяц будет выставляться одна картина мастера-юбиляра.

60-летний юбилей Валерия Шапранова галерея отмечает показом его ранней графической работы «Обнаженная в интерьере».

Написанный с натуры интерьер художник превращает в полигон для колористических экзерсисов, раскрасив его исключительно чистыми цветами, стараясь добиться напряжения, пульсации цветовых контрастов. Именно это стремление Шапранова к созданию образа исключительно художественными средствами, к отказу от повествовательности, литературной содержательности привело его к абстракции.

Валерий Шапранов принадлежит к поколению художников, вышедших на арт-сцену Владивостока в конце 1980-х. В 1992 году, когда формировался состав участников первого показа приморских художников в Музее современного искусства (Тояма, Япония), в числе пяти избранников был Шапранов.

Валерий Петрович принимал участие в известных молодежных выставках, с которых стартовало объединение «Штиль», но он предпочитал смолоду и предпочитает до сих пор персональную творческую индивидуализацию, не отменяющую дружественных, уважительных отношений с коллегами.

– Эта работа была куплена галереей в 1988 году, я только что окончил институт искусств, и мне было очень приятно, что мою работу сочли достойной, – рассказывает Валерий Шапранов. – Она относится к тому времени, когда я экспериментировал, искал свой стиль, свою технику. Молодым художникам это просто необходимо. Да, вроде бы окончил институт, получил диплом, защитился, но всегда встает вопрос: дальше что? Продолжать работать в традиционной технике, которую дает вуз, или искать что-то новое? Мой ответ: искать! Это моя позиция всегда была неизменной, можно сказать, что я с детства искал что-то, никогда не переставал удивляться миру… Помню, как с юных лет ходил в картинную галерею, в залах западно-европейской живописи проводил много времени, рассматривая то одну, то другую картину, каждый раз находил что-то новое, еще не увиденное…

После окончания института я пробовал несколько техник, стилей, и «Обнаженная в интерьере» – пример одного из таких опытов. Я изучал пастель, ее свойства, сделал около 10 работ.

– С высоты своего опыта сегодняшнего эта работа вас радует?

– У меня двойственное к ней отношение. Во-первых, это портрет моей жены, которая рано и неожиданно ушла из жизни. И потому работа связана с очень личными воспоминаниями, переживаниями… Когда я захожу в зал галереи, то словно общаюсь с женой, многое всплывает в памяти.

А с другой стороны, очень приятно, что эта работа сохранится для будущих зрителей. То есть пройдут годы, не станет и меня, а люди будут приходить, смотреть. Ведь в этой работе видно время, эпоху. Весь интерьер, изображенный на картине, буквально сквозит роскошью того времени, точнее, тем пониманием роскоши, которое было в 1988 году.

Наши маленькие хрущевки, ковры, вазы и цветной телевизор на заднем плане – предмет гордости. Я смог остановить время, запечатлеть его и передать зрителям будущих эпох…

– Когда вы работали над картиной, вы ставили перед собой такую цель – показать время?

– Да. И еще мне хотелось запечатлеть красоту. Думаю, что это получилось.

Сегодня я работаю больше в манере абстракции, но все равно цель – запечатлеть красоту, она и сегодня для меня на первом месте. Я уверен, что картины должны не валяться у художников в мастерских, а радовать людей, дарить им красоту. Для этого и работаю.

Даже сегодня, когда кажется, что вокруг так много сложностей, главной должна оставаться красота. Я уверен.

– Палитра картины сочная, яркая. С тех пор ваша манера изменилась?

– Да. Бывают и такие же яркие краски, но в целом палитра стала более спокойной, чуть приглушенной. Вообще, мне кажется, что, если бы все мои работы были такими же контрастными, резкими, это было бы тяжело, смотрелось скучно. Художнику нельзя быть одинаковым ни в коем случае. Надо ломать себя, пробовать что-то другое, но никогда не повторяться и не штамповать одно и то же.

Ведь даже природа говорит нам об этом… У нас один день солнце и голубое небо, другой день – туман и серое небо. Все в разнообразии. Природа подталкивает художников к постоянной смене палитры, техники…

– А что вас сегодня вдохновляет? То же, что и 30 лет назад?

– Все меняется. Человек меняется. Реалии жизни тоже. И потому источники вдохновения тоже меняются. Нельзя быть закостенелым. Постоянное развитие – залог жизни, стоит остановиться – все, ты скатишься в деградацию.

Да, бывают в жизни художника моменты творческого кризиса, когда кажется, что ты в тупике. Но надо помнить слова Ван Гога: надо брать лист бумаги, краски и начать двигать рукой. Именно так! Нельзя утром встать, попросить: пусть мне придет вдохновение, и оно на вас свалится с неба, нет.

Вдохновение приходит в процессе работы, и никак иначе. Тогда вместе с ним приходит и кусочек настоящего счастья. В такие моменты не замечаешь хода времени, оно теряется, а ты работаешь, творишь, летишь…

И вот такое развитие художника, оно не прекращается, оно должно быть постоянным.

– Вы отмечаете юбилей, вы уже состоявшийся известный художник. Какой совет вы бы дали начинающим?

– Молодой художник может пробовать себя в разных жанрах. Но главное – понять и постичь классическую школу русской живописи. Без этого невозможно никакое развитие, никакое движение вперед. Иначе вы просто окажетесь в тупике.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА