Иван-чай с дальневосточных гектаров произвел вау-эффект Житель Камчатки Александр Корчев открыл производство чаев и травяных сборов благодаря участию в программе «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день предприниматель обустроил плантацию растений на гектаре и собирается расширять производство, так как спрос на продукцию превзошел ожидания, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, с которым Александр поделился своими планами.

«В 2017 году мы взяли гектары на всю семью – было решено открывать проект по выращиванию иван-чая и производства аутентичной продукции для туристов. Мы вообще связаны с гостеприимной индустрией и давно испытывали недостаток в сувенирной продукции, которую турист мог бы взять в подарок с Камчатки. И вот обратили внимание, какой ажиотаж вокруг бабушек, которые продают разные вкусности на рынке. Участок в 4 гектара выбрали в паре километров от Соболево, – рассказывает получатель дальневосточного гектара Александр Корчев. – Это наш родной поселок. Раньше, как и многие, мы уехали в краевой центр учиться и работать, но потом решили вернуться жить и работать на своей земле».

По словам Александра, участок занят исключительно иван-чаем. Плантацию окультурили, очищают от сорняков. Рядом расположился цех переработки и упаковки. Предприниматели планируют брать еще один дальневосточный гектар для использования под ягодную плантацию. На сегодняшний день приходится приобретать ингредиенты, а это лишние расходы, гораздо выгоднее выращивать свое.

«Наша продукция произвела вау-эффект. Сравнительно недорого турист приобретает красиво упакованный качественный аутентичный продукт. Мы реализуем товар через сувенирные лавки, в гостиницах, через социальные сети, торговые интернет-площадки, а также собственный сайт. Туристы со всего света заказывают наш чай, так что на упаковку мы наносим маркировку на пяти языках», – рассказал Александр.

В настоящее время предприниматель планирует подавать декларацию об использовании участка. Напомним, что декларацию об использовании участка необходимо подать в течение трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора на дальневосточный гектар.

В настоящее время декларации подают граждане, которые взяли землю в самом начале реализации программы «Дальневосточный гектар». На сегодня подано уже более 5,5 тысячи деклараций. Всего за время действия программы бесплатные земельные участки по этой программе в ДФО взяли около 83,9 тысячи человек.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Агентством по развитию человеческого капитала на ДВ и в Арктике