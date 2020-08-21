Приморцы недовольны мисселингом и работой микрокредитных организаций Жители Приморья в первой половине 2020 года направили в Банк России свыше 1,3 тысячи жалоб. Годом ранее их было на 22 % больше, или почти 1,7 тысячи. Снижение числа жалоб наблюдается практически по всем ключевым сегментам финансового рынка, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Вполовину (до 439) сократилось количество жалоб на некредитные финансовые организации. На 47 % стало меньше жалоб на субъекты страхового дела. В первом полугодии от приморцев поступило 245 соответствующих обращений, из них 218 – по вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

«Число жалоб на ОСАГО продолжает снижаться, в прошлом году их было 317. В том числе более чем в два раза сократилось количество обращений по вопросам применения коэффициента бонус-малус, который в значительной степени влияет на стоимость полиса. В первом полугодии мы получили 96 таких обращений», – отметила экономический советник аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Елена Швецова.

Вместе с тем выросло число обращений в отношении микрокредитных организаций – 117 против 89. Приморцы продолжают жаловаться на действия по возврату задолженности по договорам микрозайма, на взимание комиссий, навязывание дополнительных услуг. По вопросам оспаривания факта заключения договора займа в Банк России поступило 14 обращений от жителей региона.

Количество жалоб в отношении кредитных организаций за год снизилось до 855, из них 335 – вопросы потребительского кредитования, 103 – ипотечного. На фоне пандемии Банк России начал регистрировать обращения, связанные с реализацией мер господдержки.

«Например, о проблемах с реструктуризацией потребительских кредитов в связи с коронавирусом регулятору сообщили 39 раз, ипотечных кредитов – шесть раз, кредитов малого и среднего бизнеса – пять. По вопросам предоставления кредитных каникул поступили 32 жалобы, из них в 23 жалобах приморцы заявили об отказе в таковых», – добавила Елена Швецова.

За полгода поступило 11 жалоб, связанных с мисселингом. Основной проблемой остаются вопросы реализации полисов инвестиционного страхования жизни.

Справка «В»

Мисселинг – недобросовестная практика навязывания клиентам продукта, при этом информация о товаре (услуге) преднамеренно искажается или не предоставляется подробная информация о его характеристиках и важных особенностях.

Отдел экономики «В»