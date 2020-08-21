Приморское лето – юным художникам и их учителям Во Владивостоке стартовала краевая летняя творческая школа «Приморское лето», организованная для учащихся художественных школ края и их педагогов.

На базе детского загородного оздоровительного лагеря «Солнечный луч» 26 ребят в возрасте от 12 до 14 лет всю эту неделю посещают уроки по живописи и рисунку. Занятия проходят под руководством Николая Тимофеева, заслуженного работника культуры РФ, члена Союза художников и дизайнеров России, преподавателя Приморского краевого художественного колледжа. Как отметил и.о. директора колледжа Артем Смыченко, у Николая Михайловича огромный опыт работы с подростками. И участие в летней творческой школе, организованной при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края, дает возможность педагогу работать с каждым ребенком по индивидуальной программе, учитывая возрастные особенности и персональные потребности учеников, помогает раскрыть потенциал талантливых ребят. Одновременно проводится работа и с педагогами детей.

«Знания, приобретенные в летней школе, своего рода курсы повышения квалификации, они, несомненно, будут способствовать росту мастерства преподавателей учебных заведений», – уверен Артем Смыченко.

Завершит летнюю творческую школу конкурс художественных работ. Ее участники получат дипломы об окончании школы, а победители конкурса – еще и памятные призы.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморским краевым художественным колледжем