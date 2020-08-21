На руках россиян оседает крупная мелочь Покупатели отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот. Так, в прошлом году количество железных денег увеличилось на 900 млн штук, в первой половине 2020-го – еще на 362 млн, сообщили газете «Известия» в Центробанке. Необходимость дополнительного выпуска в регуляторе объяснили тем, что граждане не возвращают монеты в оборот. Проще говоря, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, мелочь, даже крупных номиналов, оседает на руках у граждан, поскольку носить ее тяжело, а покупательная способность низкая. И округление в расчетах идет уже по 50 рублям.

Невозвращенцы в оборот

По состоянию на конец 2019-го в обращении находилось 67,8 млрд монет, увеличившись за год на 0,9 млрд штук, свидетельствует статистика Центробанка. Причем рост количества железных денег происходил на фоне снижения (на 0,1 млрд листов) производства банкнот и повышения доли безналичных платежей (с 55,6 % до 64,7 % ) в таких сферах, как торговля, общественное питание и оказание платных услуг. Увеличение выпуска произошло по монетам номиналом от рубля до десяти – почти на 5 % по сравнению с 2018-м. А чеканку совсем мелких денег Центробанк и вовсе прекратил. В этом году количество монет выросло еще на 362 млн штук, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

– Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется. Например, за 2019 год Банк России выпустил в обращение дополнительно по семь монет на каждого жителя. По состоянию на 1 июля 2020 года в платежный оборот в нашей стране выпущено 68,2 млрд монет, – пояснили в Центробанке. – Если округлить, то на одного жителя сейчас приходится по 465 штук. Это весьма значительная величина, отметили в ЦБ, но в связи с низкой возвратностью монеты в кассы кредитных организаций возникает необходимость в ее дополнительном выпуске для обслуживания розничного оборота.

При этом в пресс-службе Центробанка уточнили, что монеты номиналами пять и десять рублей наиболее востребованные.

– Они активно задействованы в розничном товарообороте, что обеспечивает постоянный запрос на их дополнительный выпуск в обращение, – добавили в ЦБ.

Под тяжестью покупательной способности

Однако опрошенные «Известиями» эксперты считают, что той же торговле просто приходится поддерживать определенный запас мелочи в кассах в расчете на особенно щепетильных в отношении сдачи покупателей. При этом фактически дополнительный выпуск монет оседает на руках у населения в силу невостребованности в повседневном быту, уверен главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

– Даже на десять рублей просто нечего купить, они выпадают из оборота и пылятся в копилках и тумбочках граждан, – подчеркнул он. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова объясняет тот факт, что россияне избегают пользоваться десятирублевыми монетами личным неудобством.

– Люди просто не видят смысла носить тяжелые кошельки, в то время как купить сегодня за пять или десять рублей практически ничего нельзя даже в вендинговой торговле (продажа товаров с помощью торговых автоматов. – Прим. ред.). Кстати, владельцы этого бизнеса уже говорят о том, что для сдачи им требуются монеты номиналом в 50 рублей, – сказала эксперт.

По словам руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константина Ордова, покупательная способность денег падает куда быстрее официальных показателей инфляции, хотя она сейчас и находится на рекордно низком уровне (в июле – около 3,4 % в годовом выражении).

– Еще в недавнем прошлом минимальный необходимый номинал определялся стоимостью коробка спичек, который составлял одну копейку, – отметил эксперт. – А сейчас и на десять рублей не получится купить коробок, да и с трудом можно найти товар, эквивалентный десяти рублям и меньше. Это приводит к очищению карманов от ненужных, но тяжелых монет.

Он напомнил, что в недалеком прошлом переход с бумажных десятирублевок на металлические мотивировали экономией в связи с более длительным сроком жизни.

– Но обесценение денег явно опережает все надежды на окупаемость монет, – подчеркнул эксперт. По его мнению, даже низкая инфляция уже не сможет вернуть их ценность, поэтому скоро все цены и взаиморасчеты могут стать кратными 50 рублям.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»