Около станции для зарядки электробусов запретят остановку транспорта Муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий» установит новые дорожные знаки на улице Новоивановской, сообщили в пресс-службе мэрии.

Здесь в районе дома № 10, где расположена станция для зарядки электробусов, будет смонтирован знак, запрещающий остановку транспортных средств на участке протяженностью 40 метров.

«Для обеспечения беспрепятственного подъезда электробусов на зарядную станцию на данном участке будет ограничена парковка автотранспорта», – пояснили в городском управлении дорог и благоустройства.

Вместе со знаком «Остановка запрещена» специалисты установят таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Зона действия знака», а также знак «Автозаправочная станция с возможностью зарядки электромобилей».

Автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru