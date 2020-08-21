На улице Калинина проведут восстановительный ремонт дороги

Администрация Владивостока объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядчика, которому предстоит провести восстановительный ремонт дороги на улице Калинина.

21 авг. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4725 (6430) от 21 авг. 2020
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Как пояснили в пресс-службе муниципалитета, речь идет о наиболее поврежденных участках дорожного полотна от дома № 109 по направлению к железнодорожному переезду в районе пересечения улиц 40 лет ВЛКСМ и Вилкова.

Специалисты подготовят дорожные карты, убрав старое покрытие на поврежденных участках дороги, и уложат новый асфальт. Новое дорожное покрытие  появится на участках этой трассы общей площадью около 4 тысяч квадратных метров.
Помимо этого, городское управление дорог и благоустройства в этом году планирует провести восстановительный ремонт еще нескольких улиц, о которых просят горожане.

«Дополнительно в списки ремонта объекты включаются благодаря экономии, которая образуется в ходе проведения открытых электронных аукционов. В планах помимо Калинина улица Русская и район Змеинки – это улицы Окатовая и Зои Космодемьянской. После выделения средств будут объявлены аукционы на поиск подрядчиков для ремонта этих дорог», – подчеркнули в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, что во Владивостоке уже завершили ремонт дорог и тротуаров по 47 адресам. Сейчас специалисты ведут приемку работ. В числе таких адресов – улица Сахалинская, 41, 45, 59, 57, 3-я Круговая, Нейбута, 24, Часовитина, 15-17, Шошина, 25 стр. 3-19в, Луговая, 68, Невская, 18, 20а, от Жигура, 50 до Котельникова, Баляева, 34, Сабанеева, 18, Ильичева, 14-22, Котельникова, 8, Корнилова, 9-11, Лиманная, 100, участок от Ивановской, 19 до Новоивановской, 3, Днепровский переулок, 1-5, от Героев «Варяга», 10 вниз до дома № 42 на Иртышской, вдоль домов на Пушкинской, 68 и Светланской, 133 до Светланской, 131, пешеходные зоны на Вострецова, 8, 10, проспекте «Красного знамени», 135-137, проспекте 100 лет Владивостоку, 53а, от Русской, 54 к школе № 63 (Бородинская, 7), а также ряд других адресов.

Все работы находятся на постоянном контроле у специалистов городской администрации. За срыв сроков или некачественные работы предусмотрены штрафы.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru