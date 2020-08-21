На улице Калинина проведут восстановительный ремонт дороги Администрация Владивостока объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядчика, которому предстоит провести восстановительный ремонт дороги на улице Калинина.

Как пояснили в пресс-службе муниципалитета, речь идет о наиболее поврежденных участках дорожного полотна от дома № 109 по направлению к железнодорожному переезду в районе пересечения улиц 40 лет ВЛКСМ и Вилкова.

Специалисты подготовят дорожные карты, убрав старое покрытие на поврежденных участках дороги, и уложат новый асфальт. Новое дорожное покрытие появится на участках этой трассы общей площадью около 4 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, городское управление дорог и благоустройства в этом году планирует провести восстановительный ремонт еще нескольких улиц, о которых просят горожане.

«Дополнительно в списки ремонта объекты включаются благодаря экономии, которая образуется в ходе проведения открытых электронных аукционов. В планах помимо Калинина улица Русская и район Змеинки – это улицы Окатовая и Зои Космодемьянской. После выделения средств будут объявлены аукционы на поиск подрядчиков для ремонта этих дорог», – подчеркнули в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, что во Владивостоке уже завершили ремонт дорог и тротуаров по 47 адресам. Сейчас специалисты ведут приемку работ. В числе таких адресов – улица Сахалинская, 41, 45, 59, 57, 3-я Круговая, Нейбута, 24, Часовитина, 15-17, Шошина, 25 стр. 3-19в, Луговая, 68, Невская, 18, 20а, от Жигура, 50 до Котельникова, Баляева, 34, Сабанеева, 18, Ильичева, 14-22, Котельникова, 8, Корнилова, 9-11, Лиманная, 100, участок от Ивановской, 19 до Новоивановской, 3, Днепровский переулок, 1-5, от Героев «Варяга», 10 вниз до дома № 42 на Иртышской, вдоль домов на Пушкинской, 68 и Светланской, 133 до Светланской, 131, пешеходные зоны на Вострецова, 8, 10, проспекте «Красного знамени», 135-137, проспекте 100 лет Владивостоку, 53а, от Русской, 54 к школе № 63 (Бородинская, 7), а также ряд других адресов.

Все работы находятся на постоянном контроле у специалистов городской администрации. За срыв сроков или некачественные работы предусмотрены штрафы.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru