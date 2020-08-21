Искусственные дорожные неровности для удобства пешеходов Городское управление дорог и благоустройства в этом году сделает на улицах дальневосточной столицы десять переходов, приподнятых над проезжей частью, сообщили в пресс-службе мэрии.

Это сопряженные с пешеходными переходами искусственные дорожные неровности, чьи преимущества перед обычными зебрами уже успели оценить горожане.

«Первый опыт создания таких переходов мы реализовали в прошлом году на улице Всеволода Сибирцева. В планах этого года – сделать 10 таких переходов. Первый из них – на Котельникова, 7 – уже готов, другие находятся в работе. Это переходы на Светланской, 155, Батарейной, 6, Окатовой, 2 и 10, Терешковой, 14 и еще четыре на улице Русской по направлению к автовокзалу», – уточнил Валерий Корабельский, специалист управления дорог и благоустройства.

Отметим, что эти мероприятия, а также работы по установке новых светофоров, знаков и ограждения на улицах Владивостока городская администрация проводит на основе мониторинга, проводимого совместно с ГИБДД.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru