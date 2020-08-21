Специалисты мэрии готовы помогать жителям отстаивать свои интересы Глава города Олег Гуменюк в ходе рабочей поездки повторно побывал в подъездах жилого дома № 59 на ул. Сахалинской. Неделю назад местные жители жаловались на управляющую компанию «СоюзДомСервис». Как сообщили в пресс-службе мэрии, граждане уверяли, что компания не проводила в подъездах дезинфекцию и даже обычную уборку.

Спустя неделю картина не особенно поменялась. Специалистами мэрии совместно с представителями Государственной жилищной инспекции повторно были составлены материалы о ненадлежащем санитарном состоянии мест общего пользования. Теперь обслуживающую организацию ждут штрафы. Должностным лицам за некачественную дезинфекцию грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим – от 30 до 50 тысяч рублей.

«Управляющая организация должна разработать график уборок. Я беру это на личный контроль. И буду ездить сюда, пока ситуация не поменяется к лучшему, – подчеркнул Олег Гуменюк. – Люди платят деньги за услуги, а эти услуги им не оказывают. Это недопустимо».

Глава города также рассказал, что специалисты мэрии готовы помогать жителям отстаивать свои интересы. В частности, консультировать их по всем юридическим вопросам, касающимся смены УК.

К сведению: если у граждан возникают вопросы по работе управляющей организации, а сама управляющая организация на них не отвечает и не реагирует, можно обращаться в управление содержания жилого фонда администрации города, официальные аккаунты мэрии в соцсетях или через электронную приемную.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ /www.vlc.ru