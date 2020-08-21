Соперники показали равный результат В минувшую среду, 19 августа, владивостокский клуб «Восток» открыл серию домашних гонок командного чемпионата России по спидвею. Первая гонка с командой «Мега-Лада» из Тольятти закончилась вничью – 45:45, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Соревнования прошли на стадионе «Патриот» имени Сергея Шевченко в Уссурийске. По окончании заездов в общей сумме у соперников оказался равный результат. Лучшие результаты во владивостокской команде показали Павел Лагута и Марк Карион, набрав по 15 очков, а также Виталий Котляр, на счету которого 11 очков.

Вторая гонка «Востока» и «Мега-Лады» прошла вчера вечером. Как прошли соревнования, «В» обязательно расскажет в одном из ближайших номеров. А на следующей неделе, 25 и 27 августа, «Востоку» предстоит сразиться с гонщиками «Турбины» из Балаково.

Отметим, что соревнования перенесли в Уссурийск из-за реконструкции стадиона «Авангард».

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/ www.vlc.ru