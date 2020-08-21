День Государственного флага отметят фотовыставками и лазерным шоу В субботу, 22 августа, для жителей и гостей краевой столицы подготовили фотовыставку и концертную программу, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в 10.00 на улице Адмирала Фокина откроется фотовыставка, посвященная праздничной дате. Она пройдет в формате «фотосушка», и в ней может поучаствовать любой желающий. Для этого будет достаточно прикрепить свой снимок, связанный с тематикой праздника, на веревку при помощи прищепки.

Рядом с фотовыставкой будет установлен арт-объект «Триколор» с контурами флага Российской Федерации. Гости праздника смогут сделать аппликацию или оригами красного, синего или белого цвета и прикрепить ее на соответствующую полосу флага. На обратной стороне баннера можно будет оставить поздравление и доброе пожелание жителям города.

В сквере Суханова в 12.00 откроется еще одна фотовыставка «Под флагом российским живу и расту», где будут представлены работы участников одноименной онлайн-акции, которая проходила на странице управления культуры в сети Instagram. Для юных спортсменов также пройдет спортивная эстафета с флагом.

Творческие номера на сцене исполнят участники арт-студии «АванСцена», шоу-ансамбля «Ярче kids», хореографического ансамбля «Резистенс», танцевального клуба «Кристал дэнс», ансамбля спортивно-бального танца «Траектория», а также солисты Тимофей Затолокин, Мария Петришина, Екатерина Оболкина, Антонина Токликишвилли, Кристина Карамышева, Леля Сподобаева, Ангелина Рыкова, Виктория Радохлеб, Инга Петрова, поэты Иван Шепета и Александр Новиков.

Напомним, что в честь праздника Молодежный ресурсный центр Владивостока запустил квест «Найди триколор». Участникам предлагается сделать фотографию с флагом России, опубликовать ее в социальной сети Instagram с хештегом #найтитриколор и отметить геолокацию и аккаунт МРЦ @mrc_vladivostok. Тот, кто сделает больше всего фото, получит ценный приз.

А вечером 22 августа жители и гости Владивостока смогут наблюдать, как Русский мост окрашивается в цвета российского флага, добавили в пресс-службе края.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru