ТОФ разделился на отряды Масштабные тактические учения проводит Тихоокеанский флот в акваториях Охотского и Берингова морей, открытой части Тихого океана. К ним привлечены значительные надводные и подводные силы, морская авиация, сообщает сайт Минобороны РФ.

Главную группировку составили корабли соединений Приморской флотилии. В состав вошли флагман ТОФ крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корабль измерительного комплекса (разведки) «Маршал Крылов», корветы «Громкий» и «Совершенный», малые противолодочные и ракетные корабли, суда обеспечения. К ним присоединились корабли Камчатской флотилии.

Напомним, что параллельно еще одна группа кораблей 1-го ранга ТОФ в настоящее время находится в дальнем походе и демонстрирует Андреевский флаг в странах Юго-Восточной Азии. При этом Владивосток и Приморье не оголено. Здесь находится еще одна группировка Приморской флотилии, она примет участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» у причалов в бухте Золотой Рог.

Что касается проходящих учений, то они включают в себя артиллерийские и ракетные стрельбы по морским, воздушным и береговым целям. Так, на одном из полигонов боевой подготовки в Авачинском заливе корабли огнем артиллерии поразили буксируемые морские корабельные щиты, которые имитировали надводную цель условного противника. В районе Халактырского пляжа на Камчатке велась стрельба на подавление ненаблюдаемых береговых целей, скрытых рельефом местности. Стрельба по мишеням, имитирующим защищенные огневые точки и скопление боевой техники, велась из 130-мм установки АК-130 и 100-мм установок АК-100.

Особенностью этих учений стало использование беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» – для наведения корабельной артиллерии, корректировки огня и контроля результатов выполнения упражнений.

На следующем этапе к надводной группировке присоединятся самолеты и вертолеты морской авиации ТОФ, а также части береговых войск флота.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ