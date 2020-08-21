Крупнейший в мире учебный парусник «Седов» проводили в трансарктическую экспедицию Барк «Седов» покинул столицу Приморья и отправился в Калининград Северным морским путем.

В минувшую среду на 33-м причале Тихоокеанского флота состоялись торжественные проводы, в которых приняли участие заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, заместитель председателя правительства Приморья Александр Костенко.

Этим трансарктическим переходом парусник, который скоро отметит свое 100-летие, завершает кругосветное плавание, посвященное 75-летию Победы и 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Как уже писал «В», в уникальной экспедиции принимали участие также парусники «Паллада» и «Крузенштерн».

Напутственное слово экипажу «Седова» перед сложным и уникальным переходом направил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. «Переход судна такого класса по арктическим морям – событие уникальное и не имеет аналогов в истории. Помимо обучающих и научно-практических задач экспедиция имеет большое символическое значение и призвана привлечь внимание мировой общественности к вопросам рационального и бережного освоения Арктики, продемонстрировать транспортный потенциал кратчайшего маршрута между Востоком и Западом», – приводит слова Патрушева пресс-служба Росрыболовства.

Александр Костенко пожелал участникам экспедиции новых успехов на избранном пути, высоких результатов кругосветной экспедиции, здоровья и теплых встреч на берегу.

«Переход Северным морским путем из Владивостока в Калининград даст курсантам учебных заведений Росрыболовства бесценный опыт плавания в условиях Крайнего Севера. Экспедиция укрепит положительный имидж российского парусного флота и откроет новые горизонты для молодежи», – цитирует заместителя председателя правительства Приморья пресс-служба региона.

Во время торжественного построения экипажа капитану барка «Седов» Виктору Николину представители Росрыболовства и правительства края вручили флаг экспедиции Северного морского пути.

Экспедиция Владивосток – Калининград продлится с 19 августа по 15 ноября 2020 года – 8305 морских миль и 78 суток перехода. По маршруту Северного морского пути «Седов» зайдет в порты Петропавловска-Камчатского, Певека, Сабетты, Мурманска. Морскую практику на судне пройдут почти 140 курсантов морских учебных заведений – будущие судоводители, судомеханики, электромеханики, радисты.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru