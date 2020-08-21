Российским портам пристроят «инфраструктуру гостеприимства» Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета по туризму, физической культуре и спорту во вторник, 18 августа, в Благовещенске.

В заседании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин, руководитель Федерального агентства по туризму РФ, руководитель подгруппы «Развитие туризма» Зарина Догузова, представители профильных министерств и ведомств, отраслевых и деловых объединений, субъектов.

Глава региона предложил проработать вопрос подготовки инфраструктуры гостеприимства в российских портах, а также постройки отечественных круизных судов для внутреннего туризма, сообщили в пресс-службе края.

По словам Олега Кожемяко, еще в начале этого года отрасль туризма являлась одной из самых быстрорастущих в мировой экономике. Мировой кризис, вызванный распространением COVID-19, стал лишь очередным подтверждением значимости туристской отрасли. Это ощущается по потерям бюджета и мерам поддержки, которые в туристических регионах пришлось направить на предприятия общественного питания и сферы услуг.

«С учетом обстоятельств, связанных с текущей кризисной ситуацией, Ростуризмом совместно с правительством РФ сформированы основные подходы к восстановлению и дальнейшему системному развитию национальной туристской индустрии. Предполагается обеспечить комплексное ускоренное развитие регионов, которые обладают наибольшим туристским потенциалом на основе региональных проектов», – рассказал губернатор Приморья.

При этом особое внимание будет уделяться развитию внутреннего туризма, популярность которого сильно возросла с закрытием границ. В качестве одного из путей привлечения новых туристов на Дальний Восток Олег Кожемяко предложил создание внутренних круизных маршрутов, которые обеспечивались бы отечественными круизными судами. С соответствующей инициативой глава края обратился к представителям Минтранса России.

«Мы тоже думаем над развитием круизных перевозок, в том числе и над созданием так называемых велком-зон – мест, куда приходили бы круизные корабли и где могли бы одномоментно обслужены тысячи туристов», – отметил представитель федерального министерства транспорта Сергей Егоршев, добавив, что вопрос постройки российских круизных лайнеров в ближайшее время будет поднят в Минпромторге России.

Олег Кожемяко обратил внимание и на то, что в развитии туристической отрасли решающее значение будут иметь усилия, которые приложат власти на местах, развитие логистики и туристской инфраструктуры, создание экологической полиции и разработка единого подхода по соблюдению сервиса в гостиницах. Обеспечение комфорта гостей региона должно стать приоритетным направлением работы.

«И со стороны государства, и со стороны регионов внимание должно быть уделено тому, чтобы к основным туристическим базам и объектам были подведены дорожная, коммунальная инфраструктура, электричество. Предстоит еще много сделать, чтобы пляжные места отдыха были или муниципальными, или переданы инвесторам, которые смогли бы сделать наши островные территории чистыми и доступными для отдыха. Туризм в мире дает 10 % ВВП, каждый десятый человек занят в этой сфере. Пока мы этот потенциал не используем полностью», – подчеркнул губернатор Приморья.

Участники рабочей группы должны направить предложения по развитию туристской отрасли в регионах. Они будут обобщены и направлены в администрацию президента России и Ростуризм для последующей реализации.

Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина Ростуризм ведет работу над нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Предполагается, что документ примут до конца года.

Отдел новостей «В»